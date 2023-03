“Los colombianos merecen respeto”: Francia Márquez recibe lluvia de críticas por sus declaraciones

Las declaraciones de Francia Márquez en las que aseguró que seguirá transportándose en helicóptero, “le guste a la élite colombiana o no”, no cayeron tan bien en algunos sectores que la describen como una resentida y alguien que utilizó su color de piel para provocar lástima y así, ser elegida para el cargo de vicepresidente. REUTERS/Henry Romero

La polémica que ha despertado el uso de aeronaves militares por parte de Francia Márquez para su transporte personal, según ella, por temas de seguridad, tiene un nuevo capítulo. Y es que después de que aseguró que seguirá usando el helicóptero por el hecho de ser la vicepresidenta de Colombia, tiene a más de uno indignado en Twitter.

La red social ha servido como un medidor de la tensión cuando algún episodio tiene incómodo al país, en este caso, las declaraciones de Francia Márquez, en las que aseguró que seguirá transportándose en helicóptero “le guste a la élite colombiana o no”, no cayeron tan bien en algunos sectores que la describen como una resentida y alguien que utilizó su color de piel para provocar lástima y así, ser elegida para el cargo.

Las declaraciones las dio en una entrevista para Semana TV, en donde aseguró que sigue haciendo uso de la aeronave para su transporte personal.

“El fin de semana fui, y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero, y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos once millones que eligieron al presidente, me eligieron a mí”.

Y es que varios usuarios de la plataforma se despacharon en contra de Márquez por sus palabras, inclusive, hay quienes aseguraron que el “yo soy la vicepresidenta de este país” es el nuevo “usted no sabe quién soy yo”.

La usuaria Juliet Parra recordó a los ambientalistas que votaron por Gustavo Petro y su fórmula para la vicepresidencia, Francia Márquez, que ella se va a gastar todo el combustible que hay, ignorando el cuento de la contaminación ambiental.

Crédito: @JuliettaParra / Twitter

Para el abogado y columnista Jaime Arizabaleta, Francia se hizo elegir utilizando el discurso de la igualdad, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a entregarle un ministerio con ese mismo nombre, pero que como ella es la vicepresidente de Colombia puede viajar en helicóptero.

Crédito: @jarizabaletaf / Twitter

Ani Abello hizo referencia a los colombianos que nacieron en cuna de oro y acostumbran viajar en helicóptero, según Márquez, y aseguró que por lo menos, esos no están en Twitter exigiéndole a la vicepresidenta medirse con el uso de la plata de los colombianos.

Crédito: @ANIABELLO_R / Twitter

Juliana Palacio describió a Francia Márquez como una mujer llena de odio y resentimiento, que hizo su carrera política para llegar hasta el poder y así, lograr darse lujos y que al final, no va a trabajar por quienes votaron por ella.

Crédito: @julipalacioc / Twitter

El usuario Russy Millán aseguró que Francia no es más que una atembada que utilizó el discurso del color de piel para provocar lástima y llegar a la vicepresidencia, y cuestionó los logros de Márquez en el tiempo que lleva en el cargo.

Crédito: @millanrussy / Twitter

Desde la cuenta oficial del partido Cambio Radical también dieron a conocer su punto de vista sobre la polémica y aseguraron que, aunque es por un tema de seguridad, los términos “de malas” o “pueden llorar” no son las palabras adecuadas para responder a los cuestionamientos por los altos gastos que se generan en el traslado de la vicepresidente.

Crédito: @PCambioRadical / Twitter

Uno de los opositores más activos en Twitter es el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, que aprovechó para comentar que el uso del helicóptero por parte de Francia Márquez es porque ella se lo merece por dos razones, la primera ser negra, y la segunda, venir de abajo.

Crédito: @LafaurieCabal / Twitter

Aunque también hay comentarios de apoyo para Francia Márquez. El usuario Daniel Briceño le hizo un llamado a Márquez a respetar al país y cuidar los recursos públicos, y, como consejo, comentó que la soberbia es mala consejera.

Crédito: @Danielbricen / Twitter

Otra de las voces a favor de Francia Márquez fue la del creador de contenido de NotiParaco, Levy Rincón, que aseguró que cada vez que Márquez abre la boca pone a saltar a la aristocracia bogotana a los que describió como parásitos muertos de hambre y carroñeros.