Estos son los candidatos a la Alcaldía de Bogotá que se oponen al corredor verde por la séptima

Tercer Tramo del corredor verde en el Distrito. @septimaverde.gov.co. Página oficial

El pasado 12 de marzo, la alcaldesa mayor de la capital, Claudia López, presentó un informe de cómo será el “Corredor Verde Carrera Séptima”, lo que generó las críticas de varios concejales de la ciudad, además de dos de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, el exministro Diego Molano y el excongresista Rodrigo Lara Restrepo

En su presentación, la alcaldesa afirmó que con las reestructuraciones planificadas para este corredor vial, los conductores se demorarán cuatro veces menos de lo que lo hacen actualmente, los ciclistas contarán con un andén continuo, homogéneo, seguro e iluminado, además de que las modificaciones serán amigables con el ecosistema, ya que el servicio público pensado será 100% eléctrico. Este proyecto tendría 22 kilómetros de longitud, se dividiría en tres tramos y tendría un valor final de 2,5 billones de pesos.

“Queremos un “Corredor Verde Carrera Séptima” seguro, arborizado, donde el transporte público que usa el 71% de ciudadanos que se movilizan, tenga carril exclusivo para reducir tiempo de viaje... No vamos a hacer una troncal de Transmilenio como la de la Caracas. Pero no podemos eliminar el transporte público”, fueron parte de las declaraciones de Claudia López.

Uno de los primeros que se manifestó en contra del corredor verde por la carrera séptima, fue el exministro de Defensa y quien buscará ser candidato a la Alcaldía de Bogotá mediante la recolección de firmas Diego Molano, este hizo parte de los manifestantes en contra del proyecto que pretende ser licitado por la alcaldesa antes de que termine su mandato en el Palacio de Liévano.

Este declaró estar en contra de la propuesta de corredor verde y aseguró que desde su paso como concejal de Bogotá no ha estado a favor con que se ponga TransMilenio por la carrera séptima. Cabe recordar que Molano se desvinculó del Centro Democrático para iniciar su campaña por la Alcaldía de Bogotá.

“Nosotros desde que fuimos concejales de Bogotá estuvimos en desacuerdo con el Transmilenio por la Séptima, por eso acompañamos a los vecinos, comerciantes y a todos aquellos que están en la Séptima con calle 100″ declaró Diego Molano para Blu Radio.

Por su parte, Rodrigo Lara, que también se lanzará como candidato a la alcaldía de la ciudad, hizo acto de presencia en las movilizaciones que iniciaron sobre la carrera 7 con calle 67, este afirmó que apoya la acción popular que busca frenar la licitación del corredor verde, además añadió desde su cuenta de Twitter que la solución para los problemas que tiene este corredor vial actualmente, es la construcción de una línea de metro.

“Evitar no hacer nada no puede significar cometer error garrafal. Gastarse 30 mills dólares X kilómetros para meter buses es un derroche imperdonable, solución es una línea de metro sur - norte Codito-Ciudad Bolívar-Usme, o construyes Metro o troncal. No hay plata para las 2″, fue el tuit de Rodrigo Lara en contra del corredor verde por la séptima.

Otra de las personas que espera ser el nuevo alcalde de Bogotá, que ya había opinado frente al proyecto “Corredor Verde Carrera Séptima”, fue el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, este aseguró hace unas semanas, que aunque la alcaldesa había afirmado que no iba a hacer TransMilenio por la carrera séptima, él debía esperar que se publicaran los estudios y de esa forma ver si estos satisfacían las necesidades de las personas; por lo que no sería extraño que en los próximos días este se manifestara a favor o en contra tras el informe entregado por la alcaldesa.

“Frente al no TransMilenio por la Séptima, aunque ella dijo que no lo haría, posteriormente propuso el Corredor Verde y esa discusión será clave cuando se publiquen los estudios de demanda que soportaron esos diseños para ver si sí satisface o cumple con las necesidades de toda la población excluida del nororiente de la ciudad”, declaró Oviedo el 23 de febrero para 360 Radio.

Mientras el exsenador Gustavo Bolívar, que también sería candidato a la alcaldía, no se ha manifestado en contra del corredor verde por la séptima, sino del accionar de la alcaldesa ante las manifestaciones de las personas que se encuentran molestas por este proyecto.

“Claudia López y su abuso con el ESMAD. Señora belicosa. No sabe dialogar, solo lanzar aturdidoras y gases, aún con gente de la 3a edad. Si habitantes de la Cra. 7a protestan, hay que escucharlos. Es su vida la que se verá afectada. Y a propósito, ¿el ESMAD no se tenía que acabar?”, fue el tuit del exsenador tras la presencia de miembros del Esmad durante movilizaciones en contra del corredor verde.