La oportunidad que Rafael Robayo perdió de ir a la Serie A de Italia

El jugador bogotano Rafael Robayo marcó una época importante de Millonarios en el que es uno de los ídolos del cuadro Embajador. En sus dos ciclos en el cuadro capitalino, R8R como cariñosamente lo apodaron los hinchas bogotanos, jugó por todas las competiciones un total de 428 partidos con un saldo de 39 goles y 21 asistencias.

Así mismo, Rafael Robayo fue parte del equipo que se coronó campeón de la liga en 2012, poniendo fin a la sequía de 24 años sin títulos tras imponerse en la final en el Nemesio Camacho El Campín al Independiente Medellín desde la tanda de los penales.

Además del campeonato en el rentado doméstico, Robayo también integró la nómina que logró la obtención de la Copa Colombia de la mano del entrenador venezolano Richard Páez en 2011. Su buen presente con la camiseta de Millonarios lo llevaron a vestir los colores en 2010 del combinado cafetero conducido en ese entonces por Hernán Darío Gómez.

Los inicios de Rafael Robayo fueron con la selección Bogotá, de ahí dio el salto a las categorías inferiores de Atlético Nacional en 2001. En su estancia en el cuadro Verdolaga conoció al entrenador Luis Fernando Montoya, que fue vital en su proceso de formación y por el que siente una gran admiración.

Al no encontrar cabina en Nacional, el ex Chicago Fire abandonó las filas del Rey de Copas en 2004 para recalar en Once Caldas en el que volvió coincidir con el profe Luis Fernando Montoya, sin embargo, en el Blanco Blanco no tuvo mayor suceso.

En 2004, el Once Caldas ganó la Copa Libertadores de la mano del Campeón de la Vida al derrotar desde los doce pasos a Boca Juniors. Una vez terminó la participación en el Mundial de Clubes con los Albos, Luis Fernando Montoya dejó la dirección técnica del cuadro manizaleño, todos los indicios daban a que seguiría su carrera fuera del país.

En su momento se especuló que el antioqueño tenía ofertas de México, Argentina y España. De hecho, se conoció recientemente que el Atlético de Madrid quiso contar con los servicios de Montoya, así mismo, Racing de Avellaneda que le envío una propuesta formal horas antes del atentado que sufrió el 22 de diciembre de 2004.

Al igual que el profe, Robayo había culminado su contrato con el Once Caldas y no tenía definido el equipo en el que iba a continuar por lo que un día de antes del terrible suceso que cambió para siempre la vida de Luis Fernando Montoya, tuvo una conversación con el estratega que le anticipó que lo tendría en cuenta en su próximo proyecto.

Durante una entrevista para el portal La Naranja Mecánica, el exmillonarios reveló el club al que iría Luis Fernando Montoya:

“Ya después hablando con ellos me enteré que el tenía un precontrato con la Roma de Italia, y que dentro de ese precontrato que ya había firmado era llevar tres jugadores colombianos, uno de ellos era yo”

Del mismo modo, el futbolista de 38 años comentó para el mismo medio citado que Montoya, pese a su delicado estado de salud, movió sus influencias en Millonarios al que llegó en 2005 gracias a la recomendación del técnico.

Además de los equipos mencionados anteriormente, Robayo jugó en Colombia para Patriotas Boyacá, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima con el que fue campeón de liga en 2018 tras derrotar desde el punto blanco del penal a Atlético Nacional. A nivel internacional actuó para el Chicago Fire de los Estados Unidos y también estuvo en Andorra en el que vistió las casacas de Jenlai y Carroi.