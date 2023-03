Santiago Cruz y Andrés Cépeda lanzan el sencillo: “El gran teatro”

'El gran teatro' es el nuevo lanzamiento de los cantantes Colombianos

El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, estrenó el sencillo y videoclip oficial del tema que interpreta junto al artista con el que comparte muchos dones artísticos, Andrés Cepeda. Esta canción sería parte de la más reciente producción discográfica del ibaguereño titulada ‘Nueve’.

El álbum producido por el cantautor, guitarrista, arreglista y productor musical colombiano Juan Pablo Vega presenta nueve canciones en las que el artista reflexiona sobre los recuerdos, las emociones y por supuesto indaga mucho sobre la posibilidad de lo que pudo ser.

Nueve es una obra musical que fue grabada en dos sesiones en el estudio El Desierto, ubicado a las afueras de Ciudad de México. La primera sesión se llevó a cabo en abril de 2022, mientras que la segunda se realizó en agosto de ese mismo año.

El álbum, que vendría siendo la novena publicación de Cruz, consta de nueve canciones que tienen como prioridad el darle más importancia al sonido de banda en vez de la programación electrónica. La idea del proyecto nació para crear un sonido más original, con músicos tocando sus instrumentos en vivo y en directo, en vez de utilizar bancos de sonidos.

Santiago Cruz y Andrés Cépeda lanzan sencillo: 'El gran teatro' / Instagram

Nueve es un álbum que se desarrolla con varias influencias musicales que van desde el pop country, blues y folk, hasta el bolero y el género musical conocido como yambú (el yambú junto con la columbia y el guaguancó es una de las formas de la rumba cubana). Algunos de los artistas que han influenciado a Santiago Cruz para este trabajo son Marcus King, Foy Vance, Nathaniel Rateliff, Mumford & Sons, Julio Jaramillo y Rubén Blades.

La producción ha sido denominada por algunos críticos de la música como minimalista, con algunas excepciones como ‘La Canción para el Fin del Mundo’, que cuenta con un impactante arreglo de cuerdas en su final.

En El gran teatro el bogotano y su amigo resaltan una situación de desamor con sonidos bohemios que van acompañados del bandoneón (instrumento parecido al acordeón). Las letras se inspiran en las melodías de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con un sonido más contemporáneo, lo que escucharán sus fanáticos es una fusión entre bolero y milonga que se centra en los puntos suspensivos que quedan al cierre de una relación amorosa.

Con la producción de Kinofónica y bajo la dirección de Santiago Díaz Vence, el clip de El gran teatro, se tomó el neo-clásico y emblemático Palacio San Francisco, que se ubica en el centro de Bogotá, en el que los interpretes, Santiago Cruz y Andrés Cepeda, hacen una magistral y muy emotiva grabación en la que la arquitectura, las artes escénicas y plásticas, se convierten en protagonistas de las imágenes que adornan adecuadamente esta prosa lírica.

Según el periódico Cartagenero El Universal, Santiago se pronunció sobre la colaboración con Cépeda y afirmó: “Tener a Andrés Cepeda como invitado es como si la canción finalmente llegara al color de voz que debía cantarla. Andrés tiene un lado muy bohemio, muy ‘cantinero’ en el mejor sentido de la palabra, que le venía maravillosamente bien a la canción, así que fui muy feliz de que aceptara la invitación de hacer parte de El gran teatro”

Una de las partes más emotivas del sencillo es: “Dile que antes de encontrarle, nadie había logrado el corazón robarte, que nadie en tu vida fue capaz de darte la gloria y la dicha que recibes hoy. No te preocupes, corazón, tu secreto sigue a salvo, nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpito en cada poro de tu piel. No te preocupes, corazón, y que siga el gran teatro”.