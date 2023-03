No solo fue el Atlético de Madrid, Luis Fernando Montoya firmó un precontrato con un grande de Italia

El entrenado antioqueño fue campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004

En 2004 el Once Caldas de Manizales sorprendió a propios y extraños al coronarse campeón de la Copa Libertadores al derrotar en la tanda de los penales 2-0 (1-1) al entonces todopoderoso Boca Juniors, que bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi no salió al césped del Palogrande para recibir la medalla por el subcampeonato.

De acuerdo con las declaraciones a la prensa de El Virrey, desconocían que el segundo puesto en el certamen continental era merecedor de dicho reconocimiento, un gesto que no cayó nada bien en Colombia. “No sabía que al segundo le daban medallas… Como es la primera vez que perdemos”.

En materia de fútbol 2004 fue un año de sucesos poco habituales, puesto que al título del Once Caldas se le sumó la consagración de Grecia en la Eurocopa que tuvo lugar en Portugal, que cayó en la final ante los Heleno.

Para ese entonces, el Once Caldas era conducido por Luis Fernando Montoya que un año atrás lo sacó campeón del rentado doméstico al imponerse al Junior de Barranquilla, lo que fue la segunda estrella en la historia del conjunto Albo, que entre sus filas tenía jugadores como Sergio Galván Rey, Arnulfo Valentierra, Rubén Darío Velázquez y Juan Carlos Henao.

Después de disputar la final de Mundial de Clubes en Japón, en donde Once Caldas cayó desde los 12 pasos ante el Porto, Luis Fernando Montoya puso fin a su etapa como entrenador de la escuadra manizaleña. En su momento no se reveló el equipo que iría, aunque no era un secreto que dirigía en el exterior.

Tras su buena campaña con el Once Caldas, el Profe Montoya recibió varias ofertas para seguir dirigiendo, una de ellas de España como reveló el estadígrafo Álvaro Hincapié en la emisora Antena 2 de RCN Radio. El club que quería hacerse con los servicios del antioqueño era el Atlético de Madrid.

Así mismo, Montoya declaró que previo al atentado que sufrió el 22 de diciembre de 2004, en el que en medio de un asalto a su domicilio le propinaron dos disparos que le afectaron la médula espinal lo que le ocasionó una cuadriplejía irreversible, recibió un ofrecimiento formal para tomar las riendas de Racing de Avellaneda.

Uno de los jugadores que más admiración ha mostrado por Luis Fernando Montoya es Rafael Robayo, a quien el Profe dirigió en su paso por Atlético Nacional. El bogotano volvió a coincidir con el antioqueño en Once Caldas en 2004 siendo uno de los entrenadores más influyentes en sus inicios.

Durante una entrevista con el portal La Naranja Mecánica, Rafael Robayo reveló el equipo con el que Luis Fernando Montoya ya tenía un acuerdo.

“Ya después hablando con ellos me enteré que el tenía un precontrato con la Roma de Italia, y que dentro de ese precontrato que ya había firmado era llevar tres jugadores colombianos, uno de ellos era yo”

Previo al lamentable hecho que cambió la vida para siempre de Luis Fernando Montoya, Robayo confesó que tuvo una charla con el técnico que le pidió que compartiera con sus familiares el fin de año porque ese podría ser último teniendo en cuenta el acuerdo con la Roma de Italia.

Así mismo, el exjugador del Deportes Tolima relató que el Profe Montoya fue vital para su llegada a Millonarios, equipo del que es ídolo y con el que ganó una Copa Colombia y una liga.