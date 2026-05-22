Colombia

Sinuano Día y Noche hoy jueves 21 de mayo, revise aquí los números ganadores de esta lotería

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Guardar
Google icon
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

Los sorteos Sinuano Día y Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantienen presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Estos chances anunciaron los resultados de sus últimos sorteos del día, realizados este jueves 21 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Resultados Sinuano Día hoy

Aquí puede consultar los resultados ganadores del primer sorteo del día.

  • Número ganador: 2 1 4 7.
  • Quinta: 9.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: jueves 21 de mayo de 2026.
  • Sorteo: 13.566
  • Número ganador: 1 4 3 9.
  • Quinta: 0.

Lo que debes saber de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales.

PUBLICIDAD

Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de SinuanoSinuano Noche ultimo sorteoSinuano Noche ayerLoterías de Colombiacolombia-loteriascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 22 de mayo

¡Alista las reservas! diferentes barrios de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este 22 de mayo

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este viernes 22 de mayo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa: qué carros descansan en Cartagena este viernes 22 de mayo

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este viernes 22 de mayo

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este viernes 22 de mayo

Pico y Placa: qué carros no circulan en Cali este viernes 22 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué carros no circulan en Cali este viernes 22 de mayo

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 22 de mayo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Medellin

Este es el Pico y Placa en Medellín para este viernes 22 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

Hija de Gregorio Pernía celebró sus 20 años tras someterse a su primera cirugía estética: ¿sin senos sí hay paraíso?

James Rodríguez habló de su separación de Daniela Ospina y la ausencia de su hija tras el divorcio: “A veces lloraba”

Alejandro Estrada invitará a sus fans a una cena exclusiva en Cartagena: así puede participar

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: el actor estaría atravesando problemas con su salud mental

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Deportes

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Sebastián Villa se sumará a los entrenamientos de la selección Colombia: esto es lo que se sabe

Santa Fe aclaró su camino para llegar a octavos de la Copa Libertadores: así quedó el grupo E

Yimmi Chará, jugador del Junior, reveló la estrategia para derrotar a Santa Fe: “Es un equipo fuerte”

Selección Colombia: jugador con pasado en la Tricolor analiza el equipo actual y la posición de extremo derecho

Falcao García recordó sus inicios en Argentina, la adaptación y una curiosa anécdota luego de su debut goleador con River Plate