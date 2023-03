Gremio de las EPS explicó a qué se debe la escasez de medicamentos en Colombia: “El Ministerio de Salud nunca nos solicitó información”

La presidenta de Acemi, Paula Acosta (Twitter Acemi)

En lo corrido de esta semana el Ministerio de Salud confirmó que hay un desabastecimiento de medicamentos en el país. Desde hace meses la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, ha alertado sobre esta situación que padece el país y, contrario a lo que infirió la cartera que dirige Carolina Corcho, sí ha generado los reportes oportunamente. Así lo dijo en dialogo con Infobae, la presidenta de esta asociación, Paula Acosta.

“En el comunicado del ministerio de Salud se señala que Acemi no ha presentado la información pero nunca nos la han requerido. Nosotros hemos enviado tres comunicaciones sobre el tema y tampoco hemos sido convocados a mesas técnicas de trabajo desde septiembre. Nos convocaron entre agosto y septiembre, participamos de las mismas y estamos listos para volver a participar, pero no hemos vuelto a ser convocados. Es muy importante aclarar que no es que no hayamos querido aportar la información sino que nunca no la solicitaron. De hecho, nosotros hemos mandado como iniciativa propia estos datos porque estamos ante un problema que necesita una solución urgente de cara a los usuarios”, comenzó por explicar a Infobae la presidenta Acosta.

Represamiento en el Invima

Hecha esa salvedad, la presidenta Acosta enumeró las razones por las cuales hay escasez en algunos principios activos (los componentes con los que se hacen los medicamentos) y comenzó por referirse a un tema frente al cual Acemi está haciendo especial insistencia al ministerio y al Invima, y es el relacionado con todos los trámites, como los registros sanitarios, en donde hay miles de trámites retrasados.

“Esto está complejizando una situación que podría resolverse con medidas estratégicas por parte del Gobierno Nacional, de agilizar trámites y de agilizar procesos para que los medicamentos puedan fluir. Adicionalmente, es necesario inyectarle mas recursos al sistema para que realmente los medicamentos sean suficientes frente a las necesidades de los colombianos”, puntualizó la presidenta de Acemi, quien ante la pregunta de cuál es la magnitud de la escasez respondió lo siguiente:

“Hay medicamentos pero no en los volúmenes en los que estamos requiriendo. El informe que nosotros consolidamos desde Acemi lo hicimos con base en los reportes de nuestras EPS afiliadas. Cada entidad tiene una oficina o grupo de personas encargadas del tema de medicamentos, y ellos nos reportan en dónde están teniendo problemas para conseguir las necesidades que requieren. Así fue como se construyó ese listado de 1.200 principios activos en los que estamos teniendo escasez”, éxplicó la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral.

No obstante, ante esa cifra de 1.200 principios activos sí hizo una salvedad: “El Ministerio de Salud y el Invima son los encargados de hacer el reporte de desabastecimiento y lo que ha dicho el ministerio es que en algunos de los principios activos en efecto hay desabastecimiento”.

Otras razones de por qué hay escasez

Y con relación a las demas causas, enumeró Acosta, “hubo muchas causas que llevaron a esto. Primero, hubo un aumento en la demanda de medicamentos. Las personas están asistiendo más al médico y están, por lo tanto, requiriendo de más medicamentos. Esto es resultado del rezago que hubo durante la pandemia, en donde muchas personas no asistieron a sus controles regulares”, comenzó por advertir a este medio de comunicación la presidenta Acosta.

Un segundo aspecto que incidió en esta crisis de medicamentos fue el de los traslados. De acuerdo con Acosta solamente en el 2022 se trasladaron cerca de 4 millones de personas de EPS y cuando llegan a nuevas entidades prestadoras como las agremiadas a Acemi, que tienen una red funcionando, los usuarios se desatrasan en sus necesidades de salud y eso conlleva a una mayor demanda.

“También está el tema de la incertidumbre que, querámoslo o no, está pesando mucho. Si no sabemos que va a pasar con las EPS, las personas están, previendo futuros escenarios, adelantando sus necesidades de salud y esto ha aumentando la demanda de medicamentos. Y hay otros factores que tienen que ver con la producción, materias primas y cadenas logísticas a nivel mundial”, concluyó a Infobae la presidenta Acosta.

