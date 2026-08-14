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Medicina Legal confirmó la identificación de más cuerpos tras el terremoto en Colombia: cuántos son y de qué ciudades

Del total de 287 muertos, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que ha recibido 270 cuerpos, de los cuales 259 han sido identificados y 235 ya fueron entregados a sus familias

En Pereira (Risaralda), con corte a las 10:00 a. m. del 14 de agostode 2026, se confirmaron 93 personas fallecidas producto de la emergencia, según cifras de Asocapitales - crédito Luis Acosta / AFP
En Pereira (Risaralda), con corte a las 3:00 p. m. del 14 de agosto de 2026, se confirmaron 95 personas fallecidas producto de la emergencia, según cifras de Asocapitales - crédito Luis Acosta / AFP
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó el balance de los cuerpos recibidos e identificados tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La entidad informó que, hasta las 3:00 p. m. del 14 de agosto, ha recibido 270 cuerpos procedentes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

De esta cifra, 259 víctimas han sido identificadas, y la suma de menores de edad entre los fallecidos identificados subió a 19.

Según el balance entregado, 235 cuerpos ya fueron devueltos a sus familiares mediante procesos coordinados en las sedes correspondientes, como parte del acompañamiento institucional y bajo estrictos criterios de respeto y rigor técnico.

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El instituto reiteró que continuará trabajando para identificar plenamente a todas las víctimas y facilitar la entrega de los cuerpos, garantizando el acompañamiento necesario a los allegados en medio de la emergencia.

Noticia en desarrollo...

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