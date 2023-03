Anuel AA publicó fotografía con una posible indirecta para Karol G

Anuel AA publicó fotografía con Shakira y dividió opiniones de los internautas, que afirmaron era una indirecta para Karol G. Mandatory Credit: Sam Navarro-USA TODAY Sports

Gran revuelo causó la canción que estrenaron el 24 de febrero las colombianas Shakira y Karol G que llevó por nombre TQG y con la que, al parecer, enviaron algunos dardos a sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente. Y es que una de las estrofas que cantó la paisa decía “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al meno’ yo te tenía bonito”.

Esto haciendo referencia a lo que posiblemente habría ocurrido cuando Anuel AA comenzó su relación con Yailín, que constantemente se veía bastante afectada cuando sonaba alguna de las canciones de La Bichota en los lugares que visitaba con el boricua e incluso, seguidores de la paisa lanzaban fuertes dardos en contra de la dominicana, que espera un hijo con el cantante.

Ahora, las miradas se han posado sobre el cantante, que al parecer, desde que se conoció este estreno musical de su expareja, no ha dejado de lanzarle pullas a la paisa e incluso, se rumora que está a punto de estrenar una nueva versión en la que estaría plasmado el verso “ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes. Tírame al DM, no pa’ estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”, en respuesta a la posible ‘tiraera’.

El domingo cinco de marzo de 2023, en su cuenta de Twitter Anuel publicó la frase “los hombres no lloran, los hombres facturan”, una clara referencia a la popular línea que aparece dentro de la colaboración de Shakira con el productor argentino Bizarrap. Crédito: @anuel / Twitter

Sumado a todo esto, Anuel AA habría compartido una fotografía haciendo referencia a la frase que interpretó la colombiana “las mujeres no lloran, las mujeres facturas” en la Music Sessions #53, el reguetonero no dudó en ponerle sal a herida y señaló que ahora son los hombres los que no lloran, sino que también facturan. Y ahora, por si fuera poco, ha hecho una publicación que calentarían aún más sus indirectas.

El intérprete de la Jeepeta y Más rica que ayer, canción que se encuentra en el Top 5 global, compartió una fotografía suya con un póster de Shakira de fondo en lo que podría ser una de las presentaciones más icónicas que la barranquillera, esto con el fin de celebrar que el tema mencionado se encuentre esa posición a nivel mundial.

Esto ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales por parte de los seguidores de Anuel AA y Karol G, que afirmaron que el cantante habría lanzado una indirecta muy directa a la colombiana en medio de la promoción de su más reciente sencillo. Mientras tanto, otros se atreven a señalar que simplemente se trata de un gesto de admiración por la intérprete de Monotonía.

Anuel habría enviado una fuerte indirecta en contra de Karol G tras el éxito de TQG junto a Shakira. @anuel/Instagram

La publicación, que ya supera el millón setecientos mil likes en Instagram, ha dejado algunos comentarios como por ejemplo: “tratando de ganar fama a costillas de otras”; “”ya casi alcanzas a Karol”; “sorry, pero Karol G es la que debería estar en tu foto y no Shakira”; “pero la patrona es número 1 Papi”; “la foto con Shakira es una indirecta muy dura”; “se ve que necesitas nombrarla para alcanzar un éxito global”, entre otros.

Nuevo junte de Maluma, Anuel, J Balvin y Jhay Cortez

A través de su cuenta en la plataforma Instagram, el cantante de reguetón Juan Luis Londoño Arias, más conocido en el mundo musical como Maluma, anunció una nueva colaboración con otros tres grandes representantes de la música urbana latina.

“Tu nuevo BOY BAND favorito… como nos llamaríamos?? 😂😂😂 Solo les digo que por ahí viene #DonJuan 💿”, fue el texto que acompañó la foto con el también colombiano J Balvin, y los boricuas Anuel AA y Jhay Cortez. El paisa anunció la nueva colaboración luego de recibir dos galardones la noche del 23 de febrero de 2023, en medio de la celebración de los Premios Lo Nuestro que se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos.