Las tenistas colombianas Yuliana Lizarazo y María Pérez se coronaron campeonas del Abierto de Monterrey

Las tenistas colombianas María Pérez y Yuliana Lizarazo se coronaron campeonas del Abierto de Monterrey. @abiertognpseguros/Twitter.

Los circuitos del tenis más competitivo del mundo siguen moviéndose y a pesar de que los tenistas colombianos más destacados como Daniel Galán, María Camila Osorio o la dupla de Cabal y Farah, no han tenido el mejor inicio de todos, el país todavía cuenta con una gran representación con Yuliana Lizarazo y María Pérez quienes consiguieron coronarse campeonas del Abierto de Monterrey.

Las colombianas concretaron una gran presentación en suelo mexicano y con un poco de suerte en las últimas etapas consiguieron hacerse con el ansiado trofeo. En la cancha central del Club Sonoma, las raquetas cafeteras se vieron las caras ante la australiana Kimberly Birrell y la mexicana Fernanda Contreras Gómez y con autoridad consiguieron dejar el campeonato a su nombre.

Yuliana y María llegaron al encuentro con inferioridad en los papeles, sus rivales se encontraban mucho más arriba en el ranking de la WTA, por lo que el ritmo lo dictarían ellas. No obstante, desde el primer set dejaron claro que no se las iban a dejar tan fácil. En este las colombianas consiguieron la ventaja tras vencer con un parcial de 6-3, conseguido gracias a un Break Point y la efectividad de sus primeros servicios.

En el segundo set, Birrell y Gómez despertaron y presionaron a las sudamericanas que, a pesar de haber resistido la arremetida, fueron quebradas en dos ocasiones y concretaron el empate que forzó a la definición del encuentro desde la vía del Tie Break.

Ya en la última instancia las tenistas nacionales sacaron el as bajo la manga y no dieron el brazo a torcer convirtiendo el 100% de sus primeros servicios en puntos y no entregándole ninguno de ellos a sus rivales, alcanzando la gloria con un desempate de 10-5.

Fue en un total de 1 hora y 25 minutos en el que las colombianas alzaron las manos al cielo, se quedaron con el trofeo y guardaron bajo su nombre la mejor presentación de algún tenista nacional en lo que va de este año. El torneo que fue clasificado 250 dentro del circuito les

Cabe recordar que en semifinales Lizarazo y Pérez clasificaron sin tener que jugar debido a la retirada de la pareja de la rumana Elena-Gabriela Ruse y la húngara Anna Bondár, quienes decidieron abandonar la competencia tras una lesión en el muslo izquierdo de Ruse.

Fuera de la clasificación al partido definitivo, las cafeteras también se vieron beneficiadas en el aspecto físico, ya que tuvieron un día más para descansar y llegar a la contienda en un excelente estado, mismo que les ayudó a conseguir el título.

Juan Sebastián Cabal, el primer colombiano en llegar a una final en 2023

Juan Sebastián Cabal logró llegar a su primera final en el circuito de la ATP y se llevó el subcampeonato en el Abierto de Río de Janeiro. Como algo sorpresivo, el caleño hizo pareja con el brasileño Marcelo Melo y había firmado la mejor presentación de un colombiano en la temporada hasta ese momento antes de ser superado por el logro conseguido por Lizarazo y Pérez.

En 1 hora y 31 minutos, ante la pareja de doblistas argentinos Andrés Molteni y Máximo González, Cabal cerró su primera final del año en derrota con parciales de 6-1 y 7-6. A pesar de la derrota, son más los puntos positivos que salieron de este enfrentamiento, ya que quedó demostrado que su estado físico está en grandes condiciones, para pelear por varios títulos en lo que resta de año.

Debido a su buena presentación en el torneo, Cabal y Melo se llevaron de premio un total de $202,640 dólares, lo que vienen siendo un total de $600.651.760 millones de pesos, además de sumar un total de 300 puntos en el circuito, mismos que los pueden impulsar de gran manera en el ranking.