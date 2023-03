Epa Colombia presumió nuevos retoques estéticos: “Tengo más producto en la cara que Norberto”

La empresaria no se guardó nada y se comparó con Norberto y Amparo Grisales

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha presumido en sus redes sociales los diferentes procedimientos estéticos que a los que se somete para, según ella, cambiar su apariencia y dejar de lado esos tiempos en los que se veía con un aspecto poco agradable. Palabras más, palabras menos, para dejar de ser tan “brusquita”, haciendo referencia al momento en que inició en las plataformas digitales a subir contenido.

Y es que no es la primera vez en que la empresaria presume en sus redes sociales que recurre a ciertas intervenciones, no invasivas, para evitar volverse amiga del bisturí, como si le ha ocurrido a Yina Calderón, quien constantemente se somete a este tipo de cirugías para moldear su cuerpo, aumentar el tamaño de sus senos, reducir medidas, entre otros procedimientos.

“Amiga, mire, yo era derecha, entonces amiga me hice borde, mira como se ve… Amiga me hice más mentón, me hice la marquita de la nariz, me hice bótox, me hice pómulos, me veo bellísima”, presumió a través de sus redes sociales la empresaria en diciembre de 2021.

La influencer informó el pasado 3 de septiembre que no era la primera vez que la Dian hacía visitas sorpresa a su negocio de keratinas

Nuevamente, la creadora de contenido es tendencia en redes sociales por cuenta de un video en el que mostró que viajó a Medellín a visitar a su esteticista de confianza, para que le realizara nuevamente estos retoques y fue allí donde señaló que “tengo más producto en la cara que Norberto”, ya que en repetidas ocasiones la han comparado con el estilista.

“Amiga tenía que ir donde Camila porque me hacía falta rostro, cola y cabello… ¿Qué me hace ella? Me hace borde mandibular, bótox, hilos tensores, relleno, el mentón… Mira este rostro, muñeca, muñeca”, puntualizó la bogotana que acumula más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Después de intervenir su rostro, la empresaria señaló que en la cola se aplica un líquido para aumentar su tamaño, pero que no tiene nada que ver con los peligrosos biopolímeros: “es lo que se ponen las Kardashians…”.

Después de unos cuantos pinchazos en sus glúteos, la empresaria decidió cambiarse el color de su cabello dejando atrás las californianas en castaño oscuro y pasó a tener un solo tono en su larga cabellera. Y por si no fuera poco, Epa Colombia presumió su nueva cadena de oro con incrustaciones de brillantes con un dije que llevaba la palabra de su producto estrella “keratinas”.

Epa Colombia presumió con sus seguidores cómo se veía cuando era una niña y estudiaba en el colegio. @epa_colombia/Instagram

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y comentaros sus nuevos retoques estéticos, destacando el trabajo que realiza con su empresa: “como el ave fénix que se levantó de sus cenizas, así eres tú”; “tanto que criticó y mírenla”; “tienes que dejar de hablar chirrete y quedas bien elegante”; “las Kardashiansss preocupadas porque Epa Colombia reveló su más grande secreto”; “en dos años está llorando porque el cul* le está doliendo”, entre otros.

Quién es la mujer que está detrás del cambio físico de Epa Colombia

Pues bien, recientemente Daneidy Barrera –nombre de pila de la también empresaria– aprovechó su impacto en redes sociales para revelar el secreto de quién es la responsable de su aspecto físico. A través de un video, la influenciadora mostró a la mujer que “transformó mi rostro y mi cuerpo, querida”.

Camila Barrientos es el nombre de la mujer que la ha transformado; de hecho, Epa Colombia aprovecha para mostrar su “cuerpón” vistiendo un traje de baño con malla, dejando ver sus glúteos y su abdomen que presume junto con la cirujana. Posteriormente, Barrera reveló que con ella se ha hecho procedimientos como hilos tensores y bótox, especialmente en su cara.