Miguel Mateos tendrá segunda fecha en Bogotá, tras agotar boletería

El ‘jefe del rock en español’ llegará a Colombia para celebrar sus 40 años de carrera artística con un show que incluye sus más grandes éxitos | Foto: Instagram @miguelmateosok

Luego de haber anunciado que visitaría Colombia en su gira internacional, Miguel Mateos confirmó que agotó la boletería para su show del 12 de agosto en Medellín. Motivo por el cual tendrá una segunda fecha, pero en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con la información que se ha conocido sobre este segundo concierto, con el cual se celebran 40 años de vida artística del ‘Jefe del rock en español’, recibirá al público capitalino el 11 de agosto en el escenario del Movistar Arena.

En esta oportunidad estará acompañado de la memorable y recordada banda de rock bogotana Poligamia y se esperan otras sorpresas para esta segunda parte, pero estas serán anunciadas en próximos días.

“Será inolvidable y los asistentes podrán viajar en el tiempo a través de canciones que nunca pasan de moda y que han marcado generaciones enteras. La fecha de salida a la venta de las entradas para este segundo concierto de Miguel Mateos en Bogotá será anunciada en los próximos días”, explicó la organización.

Esto confirma que son pocos los artistas del rock en español, como Miguel Mateos, que se han mantenido vigentes durante más de cuatro entradas y que logran vender sus entradas en tiempo récord.

Este es el cartel promocional del concierto de Miguel Mateos en Bogotá que dejó feliz a su fanaticada

En Colombia, el argentino ha mantenido un público fiel a lo largo de los años y las generaciones, entre ellos aquellos que lo vieron por primera vez en el país por allá en 1988, cuando el Mateos hizo parte del cartel del Concierto de Conciertos que se realizó por en ese entonces en el Campín, en Bogotá.

Ahora, el argentino de 69 años regresará a Colombia con un especial concierto organizado por Juan Velásquez y producido por Ricardo Leyva, en el que el artista promete realizar un recorrido por su historia musical con un repertorio “inolvidable”.

El regreso de Miguel Mateos a Colombia se da luego de que el artista estuviera confirmado en el cartel del Jamming Festival 2022, que se había aplazado desde 2020 por causa de la pandemia.

“La felicidad de estar en Colombia es indescriptible. Puedo cumplir, darles buen rock, bailar, sentirnos vivos y fundamentalmente dar un mensaje de paz, que sea una suerte de comunión en la que todos estemos envueltos, de repente, con todo lo que estamos viviendo”, expresó el artista antes de que se cancelara el evento, según citó El Tiempo.

Miguel Mateos, con su antigua banda Zas o como solista, es bien reconocido en muchos países, Mexico, Colombia, Chile, Venezuela. He escuchado historias de sus shows multitudinarios en el extranjero, algo se puede vislumbrar en ciertos archivos, pero me costaría expresar el cariño con el que me han hablado de él mas allá de nuestras fronteras. Otro caso de quién no es tan profeta en su tierra como afuera.

Zas es la antigua banda de Miguel Mateos | Foto: archivo

RBD también agotó sus fechas en Medellín

A las 9:00 a. m. del 1 de marzo se abrió la última oportunidad de los colombianos para ver a RBD en vivo. A través de la plataforma eticket se inició la preventa de boletas para la cuarta y última fecha que la banda conformada por Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez confirmó en el país.

El pasado sábado 25 de febrero la agrupación mexicana RBD confirmó que tendrá un total de cuatro conciertos de su Soy Rebelde Tour 2023 en Colombia. Aunque los fanáticos colombianos esperaban fechas en diferentes ciudades, los mexicanos se presentarán los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre en el escenario del Atanasio Girardot en Medellín.

Al igual que con las tres fechas anteriores, los precios de las boletas arrancan desde los $99.000 más el servicio, hasta $920.000 más el servicio, y el de los palcos empiezan en $10.500.000 más servicio, hasta los $17.000.000 más servicio. Por ahora se desconoce si abrirán nuevas fechas, teniendo en cuenta que seguidores en otras ciudades estaban esperanzados que se anunciaran dos presentaciones.

La venta para el público general se tiene preparada para el día 2 de marzo a las 9:00 a. m., pero se prevé que, al igual que con las fechas anteriores, los mexicanos agoten la boletería de preventa en cuestión de horas, por lo que la venta general iniciaría este mismo miércoles. Cabe recordar que la segunda venta de boletería de RBD en Colombia rompió el récord en el país de la venta para un concierto que se agotó más rápido, en menos de 24 horas.