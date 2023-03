Ana Karina Soto reveló cómo es la relación con Alejandro Aguilar, su pareja

La presentadora sostiene una relación hace más de 10 años con Alejandro Aguilar, con quien tiene un hijo

Ana Karina Soto se ha ganado el cariño de sus seguidores que la ven cada mañana en la conducción del matutino del Canal RCN, Buendía Colombia. Y es que la ocañera se ha ganado un espacio en la farándula nacional gracias a su participación en el programa de telerrealidad Protagonistas de novela. Su relación con Alejandro Aguilar es quizá una de las más envidiadas debido a la constancia y fidelidad que se demuestran en cada aparición que hacen en público.

Durante el matutino, la presentadora ha dejado ver una faceta un poco más fresca, dinámica y relajada, algo que pocas veces logró expresar en los sets de noticias del Canal RCN. Esto los transmite a través de sus redes sociales, en la que es bastante activa e interactúa constantemente con sus más de 1.8 millones de seguidores, quienes en cada dinámica que realiza le formulan preguntas para conocer un poco más de su vida privada.

En esta oportunidad no fue la excepción, pues uno de los internautas sin filtro se atrevió a preguntarle acerca de cómo era la relación con su esposo Alejandro Aguilar, con quien lleva más de 10 años de relación y tienen un hijo llamado Dante. El interrogante fue “¿Cómo es tu relación con Alejandro? ¿Quién es más bravo?”, con gran sorpresa, la nortesantandereana respondió lo que dejó pensando a más de uno.

Alejandro Aguilar publicó un emotivo mensaje a Ana Karina Soto en medio de su aniversario de relación. @alejoaguilar82/Instagram

“Pues gracias a Dios bien. Como en la mayoría de relaciones tenemos días muy buenos y algunos no tan buenos, pero afortunadamente son más los buenos que los no tan buenos”, respondió Soto, haciendo referencia a que no siempre se está en buena disposición, pero sabe que siempre intentan sacarle el lado positivo a cada experiencia que viven. Cabe recordar que Aguilar acompañó a la presentadora en el momento más difícil de su vida, cuando falleció su madre.

Otro de los aspectos que resaltó Ana Karina fue el hecho de que el amor siempre ha sido parte fundamental en su relación, ante el interrogante de quién de los dos tiene el genio más volado, ella respondió que la percepción de cada uno es diferente: “él dice que yo y yo digo que él”.

“Nos la llevamos muy bien, nos amamos mucho, nos queremos mucho, nos respetamos, nos apoyamos un montón y creo que eso es clave. Tenemos muy buena comunicación, nos entendemos muy bien en muchas cosas: trabajando, educando a Dante, en nuestros planes y parches. Gracias a Dios 12 añitos y ahí vamos”.

Ana Karina Soto reveló cómo es la relación con su esposo, Alejandro Aguilar. @karylamas/Instagram

Ana Karina Soto criticó a Matías Mier

El 2022 estuvo marcado por mediáticas separaciones sentimentales como la de Melissa Martínez (periodista deportiva) y Matías Mier (futbolista uruguayo). Respecto de esta última expareja, fue el deportista quien confirmó la ruptura con la también presentadora colombiana en septiembre del mencionado año.

En la actualidad Mier ya tiene una nueva protagonista de su vida sentimental: Valentina Rendón, que al igual que su exesposa, se desempeña como periodista. De hecho, por estos días el futbolista y su nueva pareja están protagonizando titulares en la prensa rosa nacional y hasta Ana Karina Soto quiso opinar al respecto.

Ana Karina Soto criticó a Matías Mier por foto con su nueva pareja. Foto: Redes sociales

¿Qué ocurrió? Pues bien, en las redes sociales de Lo Sé Todo (programa de entretenimiento) se publicó una fotografía en la que posa Valentina Rendón con Matías Mier y su familia. Esta publicación provocó una serie de reacciones y es aquí donde entró a jugar la presentadora de Buendía Colombia, que desaprobó las acciones de Matías Mier: “¿Novia? ¡Qué falta de respeto con la persona que estuvo con él y con sus papás apoyándolos! ¿Esos señores qué? Por Dios, cómo se equivoca uno con la gente”, fue lo redactado por la presentadora nortesantandereana, amiga de Melissa Martínez.