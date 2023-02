Estos son los nuevos ministros de Cultura, Deporte y Educación que designó Gustavo Petro. (Archivo)

El lunes 27 de febrero, el primer mandatario Gustavo Petro hizo su segunda alocución presidencial para defender las reformas que propone su administración y anunciar la salida de tres miembros de su gabinete ministerial: Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deportes) y Patricia Ariza (Cultura). El jefe de Estado también dio a conocer quiénes asumirán esos cargos.

“Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza”, destacó el presidente en la Casa de Nariño. Si bien los exfuncionarios no estaban presentes, aseguró que sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”.

Los nuevos ministros que seguirán la línea del cambio propuesta por Petro son: Aurora Vergara, para la cartera de Educación; Astrid Rodríguez, quien asumirá el cargo de ministra del Deporte, e Ignacio Zorro, que será el ministro de Cultura encargado mientras se hace un nuevo nombramiento.

Aurora Vergara, la nueva ministra de Educación

El nuevo nombramiento del presidente en la cartera deja a una persona con experiencia en los cambios que se han propuesto. La nueva ministra es Aurora Vergara Figueroa, quien ya estaba realizando funciones como viceministra de Educación Superior y fue escogida por el mismo Alejandro Gaviria incluso antes de su posesión el 7 de agosto de 2022.

La ahora ministra de Educación es socióloga de la Universidad del Valle y cuenta con un doctorado en la misma especialidad de la Universidad de Massachussetts- Amherst. También fue directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (Ceaf) en la Universidad Icesi (2013 y 2022), y en la misma institución fue profesora del Departamento de Estudios Sociales (2012-2022).

Vergara Figuerora es autora de tres libros: Demando mi libertad. Mujeres Negras y sus estrategias de resistencia en Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800 (2018); Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia. Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó (2017); Descolonizando mundos: aportes de intelectuales negras y negros al pensamiento social colombiano (2017).

Cabe recordar que Vergara —oriunda de Cali y criada en Istmina, Chocó— fue una de las personas más cercanas a la vicepresidenta Francia Márquez durante el empalme presidencial.

Astrid Rodríguez, la nueva ministra del Deporte

La nueva jefe de la cartera del Deporte es Astrid Rodríguez, quien es licenciada en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, cuenta con una maestría en educación y un doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia.

Si bien tiene una carrera amplia en términos de educación, la funcionaria no cuenta con reconocimiento en el ámbito deportivo. Se destaca que trabajó desde 2010 hasta 2019 en la formulación de una política pública sobre la formación en educación física y recreación en alianza con el Ministerio de Educación.

Por otro lado, fue maestra adscrita en la Secretaría de Educación de Bogotá y se ha desempeñado durante 14 años como profesora de la institución de la que es egresada. A su vez, la oriunda de Bogotá tiene publicaciones sobre su investigación en la educación física y deportiva en Colombia.

Ignacio Zorro, el nuevo ministro de Cultura encargado

Cuando el presidente realizó el anuncio de los nuevos miembros del gabinete ministerial, no mencionó quién asumiría la cartera de Cultura. Una hora después se conoció que el maestro de música, Ignacio Zorro, será el ministro encargado mientras se designe a alguien que reemplace a Patricia Ariza de sus funciones.

Zorro cuenta con más de 40 años de trayectoria. “Ha liderado programas y proyectos de entidades como la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá”, indicó Presidencia en un comunicado y mencionó que también dirigió la iniciativa de ‘Formación de profesionales en música para Colombia’ de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cabe recordar que el funcionario ya estaba vinculado al ministerio, pues es el viceministro de Creatividad.