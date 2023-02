Restaurante de comida china en Cartago fue cerrado por sacrificar animales dentro del mismo establecimiento

Chivos, ratones y otros animales eran utilizado como proteína en restaurante de comida china. @LuzTerranova1. Twitter

Funcionarios de la Secretaría de Salud de Cartago realizaron inspección de salubridad en un restaurante de comida china, ubicado en el centro de la ciudad. Según las autoridades el operativo de control se generó debido a las constantes denuncias por parte de la ciudadanía, en medio de la operación de control se evidenció que los alimentos ofrecidos en el restaurante eran preparados en malas condiciones de higiene.

Adicional a esto, se encontraron animales como chivos, conejos y gallinas vivos dentro de costales, los cuales, iban a ser sacrificados en el lugar, incumpliendo las medidas de salubridad. Lo que más llamó la atención de las autoridades y de los funcionarios de la Secretaría de Salud, fue certificar cómo en la cocina del establecimiento había un chivo dentro de una canasta, con las patas amarradas y agonizando.

En un vídeo grabado por las autoridades se evidenció como una ciudadana china, que parece ser la dueña del establecimiento, aseguró que compró los animales en la galería (plaza de mercado) y que los mismos ‘‘son de consumo humano’'. “Eso es un chivo, no vaya a decir que es un perro. Acabamos de traer esos animales de la galería, los animales no son para la comida china, son para consumo de nosotros. No hemos matado al chivo, aún está vivo”, comentó la ciudadana.

Del mismo modo, tras inspeccionar el lugar hallaron trampas para ratones por todo el restaurante y bolsas que eran usadas para reempacar la carne. Respecto a los hallazgos de las autoridades, se aplicó un comparendo a los responsables y ordenaron el cierre preventivo del restaurante chino.

Secretaría de Salud de Cartago cerró restaurante de arroz chino por malas condiciones en la higiene. @RedDeApoyoSIC. Twitter

Defensores de animales se refirieron al caso

Los defensores de animales y activistas de animales en el Valle rechazaron el cierre preventivo del lugar, ya que durante la inspección se evidenció maltrato animal, además resaltaron que los animales encontrados eran sacrificados en el mismo restaurante, por lo que, según ellos, el establecimiento debe enfrentar acciones de tipo penal y tener un cierre definitivo. Además, solicitaron a las autoridades sanitarias del Valle adelantar este tipo de acciones en otras ciudades, especialmente en Cali.

Autoridades en Santander tomaron medidas preventivas contra restaurante chino por supuesta venta de carne de perro. @Jannson8. Twitter

Restaurante de comida china fue cerrado por vender carne de perro en Santander

A inicios del 2020, un restaurante de comida china fue sellado temporalmente por las autoridades sanitarias en el municipio de San Gil, la suspensión se relacionó a una denuncia sobre la presunta venta de carne de perro en dicho establecimiento, en respuesta al caso la dueña del lugar habló con El Tiempo y aseguró que el caso era un malentendido.

Según Osuna, las fotografías que circularon en las redes sociales donde se veía a un animal cuadrúpedo sin piel en una cocina sí correspondían al restaurante de comida china que ella administra.

“Las fotos efectivamente fueron acá. La persona estaba arreglando dos camuros que se compraron acá en San Gil en la plaza de mercado. Se compraron para un evento que pidieron dar un plato típico de la región”, indicó Osuna, al medio anteriormente referenciado.

El camuro es un animal cuadrúpedo similar al cabro y la oveja, en San Gil es común encontrar la especie y para la población de la región es habitual consumirlo. Del evento mencionado habría quedado una pieza de la pierna del animal que se refrigeró en una de las neveras del restaurante.

El argumento que las autoridades tuvieron para realizar el sellamiento temporal fue porque los propietarios del establecimiento no presentaron documentos de la procedencia de los cárnicos que utilizaban en el lugar; no obstante, la administradora aseguró que los productos se adquirían de la plaza de mercado del municipio.

Es necesario subrayar que el camuro sí tiene características similares a las de la oveja y el cabro, pero, estos cuentan con un pelaje grueso, el cual les protege de las altas temperaturas. A diferencia del cabro o el cordero, la carne de este animal es menos grasosa, pero por su extraño sabor solo se puede consumir asada.