Nairo Quintana ya tendría todo arreglado para firmar con un equipo europeo, aseguró un periodista francés

El pedalista colombiano selló los detalles del Gran Fondo en México. @tiendanairo - Instagram

El futuro de Nairo Quintana actualmente es una de las grandes incertidumbres del deporte colombiano. El experimentado corredor de 33 años sigue sin encontrar un equipo con el que pueda competir en las próximas grandes carreras y pese a que han surgido muchos rumores, ninguno de estos ha tomado fuerza y no se ha llegado a concretar nada.

El escalador viajó a México para definir los detalles del Gran Fondo que realizará en ese país y además de esto se le ha podido ver practicando otros deportes. Se espera que después de esto viaje a Europa, con el objetivo de reunirse con la Unión Ciclista Internacional y con los directores de algunos equipos para tratar de sellar su pase.

Equipos como el Team Corratec, AG2R, Groupama-FDJ y recientemente el Eolo Kometas, han aparecido como grandes posibilidades para el corredor colombiano, sin embargo, con el pasar del tiempo muchas de estas opciones se han desvanecido. Por el momento se desconoce con qué equipo podría llegar a negociar Nairo, sin embargo, la información de un periodista francés cambiaría esta situación.

El periodista del Global Cycling Network y reportero de Eurosport, Florian Chabbal, se refirió al futuro del corredor colombiano y reveló detalles de lo que fue su encuentro en el Aeropuerto El Dorado de la capital colombiana. El francés aseguró que el campeón del Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2016, ya encontró un nuevo equipo.

“¡Nairo Quintana ha encontrado su nuevo equipo! Me lo encontré por casualidad en el aeropuerto de Bogotá, rumbo a España. Supongo que no va allí a ver un espectáculo de flamenco, sobre todo porque llevaba 2 bicicletas”, aseguró el periodista en sus redes sociales.

En la misma publicación invitó a las personas a que publicaran cuál creían que sería el próximo equipo de Nairo Quintana para la temporada 2023 y el mismo periodista aseguró que, “Anunciado en Corratec según Bicicletta News”, abriendo nuevamente la posibilidad del equipo italiano, sin embargo, esta escuadra -pertenece al Movimiento por un Ciclismo Creíble, lo que dificultaría su fichaje.

Es importante señalar que hace unas semanas, el director del Team Corratec, Serge Parsani, se refirió al supuesto interés sobre el corredor colombiano y aseguró que, “Es una tratativa que no ha existido. Fue una solicitud a nuestro equipo, de parte del representante de Nairo si estábamos interesados en contratarlo, pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos que nos llevan a no continuar esta tratativa porque resulta muy difícil para nosotros poder contar con Nairo”.

El colombiano no ha podido encontrar un equipo para la actual temporada. @gfnairoquintana - Instagram

Es importante señalar que el último equipo con el corrió Nairo Quintana fue el Arkéa - Samsic e incluso en el mes de agosto de 2022 se anunció una renovación de su contrato hasta 2025, sin embargo, días después se dio a conocerla sanción por parte de la UCI luego de que se comprobara la presencia de tramadol en la sangre del corredor colombiano durante el Tour de Francia, esto llevo a la desvinculación contractual del colombiano en septiembre.

Desde ese momento el campeón colombiano no ha encontrado equipo para competir y se ha dedicado a entrenar de manera individual, manteniéndose en un gran estado físico. Su regreso oficial a las carreteras se dio en los Campeonatos Nacionales de Ruta que se disputaron en Bucaramanga y en donde el ciclista boyacense demostró un gran estado sobre la bicicleta y esto le permitió quedarse con la medalla de bronce en el gran fondo de ruta.

Pese a que muchos equipos colombianos se mostraron interesados en él como gran fichaje de la temporada, el mismo Nairo Quintana aseguró que su gran objetivo es mantenerse en la élite del ciclismo, compitiendo en las carreras más importantes del mundo. Es por esta razón que se espera que su viaje a Europa le permita encontrar una escuadra con el que pueda participar en las grandes competencias.