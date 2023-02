Vicepresidenta Francia Márquez respondió las críticas de la senadora María Fernanda Cabal: “El problema suyo es de clase”

La vicepresidenta le salió al paso y respondió críticas recibidas por parte de la senadora

Por medio de su cuenta de Instagram la segunda mandataria de los colombianos habló de las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de una de las líderes más conocida del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ya que la senadora habría criticado la supuesta compra de una casa en una de las zonas más lujosas del Valle.

Paloma Valencia tildó a la reforma a la Salud como una ‘’avalancha destructiva’' Según la congresista aún existen muchos vacios relacionados al proyecto y se debe esperar a la determinación que tome la Corte Constitucional VER NOTA

Francia Márquez compartió en su cuenta un clip en el que aclaró que no ha comprado ninguna vivienda en Dapa, Yumbo. La funcionaria aseguró que en el momento está pagando un arriendo y que fue el único sitio que encontró para trasladar a su familia tras las amenazas de las que ha sido víctima.

“No he comprado ninguna casa. Y si llego a comprar, lo haré con mis esfuerzos, pero yo no soy como otros que creyeron que llegaron al Estado a robar al pueblo”, afirmó.

Francia Márquez y María Fernando Cabal se enfrentaron por un helicóptero: “¿Quiere que esté desprotegida para que me maten?” Ambas políticas discutieron, ya que la vicepresidenta uso un Black Hawk para movilizarse hasta su casa en el municipio de Yumbo VER NOTA

Agregó que tras los atentados que han intentado emprender en su contra y su familia en Suárez, Cauca donde antes vivía, decidió buscar un nuevo lugar para vivir. “Estuve desde agosto que ganamos hasta diciembre buscando todos los fines de semana dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarme una casa para mi familia”.

Según la vicepresidenta la decisión la tomó después de la segunda vuelta electoral, ya que criminales rompieron la malla de seguridad del apartamento donde vivía y luego se metió una persona. Eso le generó preocupación y su unidad de protección también, por lo que optaron que lo mejor era cambiar el sitio de vivienda.

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal se enfrentaron al presidente Petro por la destrucción de una paloma en Medellín: “Imbecilidad colectiva” La escultura, similar a la que está en la Casa de Nariño, fue dejada en una calle de Medellín por un precandidato a la administración de esa ciudad: qué hacía ahí y por qué la tumbaron VER NOTA

Mencionó que cuando los arrendatarios se enteraban de que el inmueble que estaban buscando era para la vicepresidenta, le subían el precio del alquiler. Finalmente, una persona accedió a rentarles una casa en el exclusivo sector de Yumbo. Por eso reiteró: “No he comprado casa de 5.000 millones”.

Márquez salió a responder críticas relacionadas a la vivienda en la cual se encuentra en Cali

Francia Márquez: María Fernanda Cabal ‘odia a mi gente’

Durante el vídeo publicado por la vicepresidenta esta mencionó en distintas oportunidades que la senadora tiene odio por su comunidad.

“La señora María Fernanda Cabal, que malintencionadamente está furiosa. Le digo: ‘amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser. Sánate. El odio que lleva por la gente humilde es algo enfermizo en usted’. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde, me han dicho, vive su familia. Vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios o me paguen el arriendo, lo estoy haciendo con mi sueldo. Eso no es un delito.’'

Añadió la vicepresidenta. “El problema suyo es de clase, es que no acepta que una mujer como yo, humilde y afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese es su problema, no es mi problema y resuélvalo usted. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer”.

Asimismo, aseguró que sus vecinos actuales no están cómodos con su permanencia en el lugar porque ella no es de cuna de oro. Frente a ello, dijo, “lo siento mucho por los colombianos inconformes con mi presencia aquí. Siento mucho que la élite que vive en Dapa se sienta incómoda con tener mujer que ahora es vecina de ustedes, pero yo no estoy viviendo de ustedes, yo no estoy viviendo de los recursos del Estado, yo estoy pagando mi arriendo con el sueldo que a mí me pagan”.

Francia Márquez se refirió al uso de aeronaves para transportarse.

La vicepresidenta explicó por qué es movilizada en helicóptero

Francia Márquez dio respuesta a los comentarios generados por la senadora Cabal en los que dice que, mientras ella se moviliza en helicóptero, como efectivamente sucede, los soldados no son transportados porque ella está empleando aeronaves como si fueran taxis.

“Usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí se murió el soldado. Podemos verificar la fecha. Verifique si el 30 de diciembre yo me movilicé en un helicóptero. Aunque lo hubiera hecho, el Estado tiene más de 100 helicópteros en disposición de las distintas acciones que hace el Estado”.

Estimó durante el clip que el uso de aeronaves era normal, ya que en el momento se encuentra preocupada por su seguridad y por ello debe tener mayores precauciones, además, mencionó que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien le sugirió que hiciera uso de las herramientas del Estado para resguardar su integridad.

Expresó que los presidentes, vicepresidente y ministros de otras naciones usan con regularidad este tipo de herramientas (aviones y helicópteros), ya que en un país no solo se tiene una aeronave.

Concluyó su mensaje diciendo que no vivía en Bogotá porque ‘’nadie le quería arrendar’' y fue una persona la que le ofreció vivir en arriendo en el lujoso sector de Dapa, en Cali, condición que ella aceptó.