Francia Márquez y María Fernando Cabal se enfrentaron por un helicóptero: “¿Quiere que esté desprotegida para que me maten?”

Discusión entre Francia Márquez y María Fernando Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sigue lanzados dardos al Gobierno relacionado con las marcadas diferencias que tiene con el actual Gobierno, sobre todo con las cabezas de Estado Gustavo Petro y Francia Márquez. En este último pronunciamiento mediante sus redes sociales se fue en contra de la vicepresidencia por el uso de un Black Hawk, que es un helicóptero utilitario militar de carga media; para llegar a Dapa un corregimiento del municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, donde actualmente vive en una propiedad de alrededor de 8.502 M2, según comentó El Expediente; señalando que su uso es muy costoso y no se justifica que se use para llegar a su hogar. Ante la crítica, la funcionaria no se quedó callada y aprovechó para hablar del tema de la Paz Total.

“#ElDato La hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa, cuesta en promedio US 8.600 dólares, unos $42.140.000. Cada minuto $702.333.333″, escribió la senadora de derecha.

Trino María Fernanda Cabal

Y a los minutos recibió la respuesta de la vicepresidente, que uso otra publicación de Cabal, donde lamenta la muerte del patrullero Víctor Javier Palechor, que murió el pasado 30 de diciembre y donde culpa la falta de helicópteros asegurando que lo dejaron morir. Además, lanza otra pulla hacia la vicepresidenta señalando que mientras los uniformados necesitan estos artefactos, ella lo usa para movilizarse en temas personas, pese a que actualmente tiene un amplio esquema de seguridad.

“¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, anotó la congresista.

Y en la publicación, Márquez respondió confirmando la información del uso del Black Hawk por el que ha sido criticada en redes sociales y asegurando que mediante el proyecto del Gobierno se podrán evitar las muertes de los soldados:

“La #PazTotal, a la cual usted se opone, busca parar la guerra para que ningún soldado o policía tengan que morir por cuidar este país. En relación a mi seguridad: ¿Quiere que esté desprotegida para que me maten? Ya lo intentaron colocando explosivos por donde iba a pasar”.

Trino Francia Márquez

La discusión no quedó ahí, pues finalmente la senadora del Centro Democrático señaló que la seguridad de Francia Márquez está bien:

“Usted está súper protegida, no así los negros trabajadores en el Norte del Cauca que solo reciben su desprecio. El poder es efímero, no pierda la cordura”.

Trino María Fernanda Cabal

En esta discusión entró el abogado Daniel Briceño, que últimamente ha dejado en evidencia varias irregularidades en contratación estatal y cuestionó la información que suministró el año pasado la vicepresidente de su patrimonio personal, donde mencionó que su patrimonio es equivalente a $96 millones de pesos y que su sueldo es lo que recibe de su labor como funcionaria del Estado, que hasta el 2022 era cercano a los 26 millones de pesos.

“La Vicepresidenta Francia Márquez acepta que se transporta en helicóptero para llegar a su casa. Mi pregunta es simple: ¿Por qué en la declaración de bienes y rentas que la Vicepresidenta le presentó al país no registró ningún bien inmueble? ¿Está ocultando su patrimonio?”, puntualizó.