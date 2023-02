Def Leppard y Mötley Crüe: estas serían las canciones que interpretarán durante su show en Bogotá

Dos de las bandas prioritarias del hard rock mundial se presentarán en el Parque Simón Bolívar el 25 de febrero

El próximo 25 de febrero se llevará a cabo el regreso de Def Leppard y el debut de Mötley Crüe en Bogotá, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, con su tan esperado The World Tour que contará con la banda de metal antioqueña Kraken como artista invitado. Los miles de fanáticos de las agrupaciones icónicas del rock y el glam metal cuentan los días para ver a los artistas y escuchar en vivo canciones que han sido éxitos por varias décadas.

Canciones como Hysteria y Kickstart My Heart de las agrupaciones que hacen parte del Rock & Roll Hall of Fame se espera que hagan parte del setlist que las agrupaciones tienen preparado para sus fanáticos en Bogotá. Luego de que Def Leppard y Mötley Crüe iniciaran su gira por la región el pasado 18 de febrero en el escenario de Foro Sol en Ciudad de México, los fanáticos colombianos tienen la posibilidad de anticipar cuáles serán las canciones que interpretarán los grupos en la capital del país.

El listado de canciones de ambos grupos para su show en Bogotá, aunque puede sufrir algunos cambios por decisión de las bandas, se espera que sea el mismo que tuvieron los asistentes al Foro Sol; por lo que Infobae Colombia le trae el listado de los éxitos que se escucharon en el The World Tour en México para ir preparando las canciones que se escucharán en el Parque Simón Bolívar el sábado 25 de febrero.

Def Leppard será la primera agrupación en salir al escenario, tras show del artista local que será Kraken. Foto cortesía Ocesa

Tras la presentación de Ágora, banda de rock mexicana, los primeros en presentarse fueron los británicos Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell ( guitarra) y Rick Allen (batería), de la agrupación Def Leppard, abriendo el show con uno de sus más recientes lanzamientos “Take What You Want”, presentada en 2022. En seguida emprendieron un viaje por finales de los 80 e inicios de los 90 con éxitos como “Animal” y “Foolin’”.

En el caso de Bogotá, Kraken empezaría su show a las 7:00 de la noche, dando paso a Def Leppard a las 8:00 de la noche. El setlist se completó con estas 14 canciones, himnos del rock británico, que completaron las dos horas de Def Leppard sobre el escenario:

- Armageddon It - Kick - Love Bites - Promises - This Guitar - Love and Hate Collide (que tuvo una entrada en acústico)

- Rocket - Bringin’ On the Heartbreak - Switch 625 - Hysteria - Pour Some Sugar on Me - Rock of Ages - Photograph

Con esta imagen Mötley Crüe confirmó que John 5 los acompañará en "The World Tour"

Luego fue el turno de los polémicos del glam metal ochentero, Mötley Crüe, quienes salieron al escenario pasadas las 10:00 de la noche y terminaron pasada la medianoche. La banda conformada por los fundadores originales el bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy Lee, el vocalista Vince Neil, llegó al Foro Sol sin el guitarrista Mick Mars, quien fue reemplazado por John 5, por problemas de salud. Lo mismo pasará en Bogotá y las presentaciones que vienen para la agrupación.

La banda fundada en 1981 abrió su show de dos horas con “Wild Side” y éxitos como “Shout at the Devil” y “Too Fast for Love”, emocionando a los fanáticos con los solos de guitarra del nuevo integrante de la agrupación. Luego siguieron el show con:

- Don’t Go Away Mad (Just Go Away) - Saints of Los Angeles - Live Wire - Looks That Kill - The Dirt (Est. 1981)

- Home Sweet Home - Dr. Feelgood - Same Ol’ Situation (S.O.S.) - Girls, Girls, Girls - Primal Scream - Kickstart My Heart

Los estadounidenses también sorprendieron con un espacio para que John 5 demostrara su talento en la guitarra frente al público y fuera ovacionado, así como un popurrí de canciones en medio del show recordando las mejores partes de éxitos de los 80′s como Rock and Roll, Part 2 / Smokin’ in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop.