Taliana Vargas fue una de las celebridades invitadas a la “New York Fashion Week”

Taliana Vargas recibió la invitación de Michael Kors para asistir a la pasarela de su colección otoño/invierno en la New York Fashion Week 2023 (@talianav/Instagram)

El miércoles 15 de febrero terminó la New York Fashion Week, en la que los diseñadores más prestigiosos en el ámbito de la moda presentaron sus colecciones de otoño e invierno. Por supuesto, no faltan las celebridades que asisten a este prestigioso evento, por invitación de los propios diseñadores. Ese fue el caso de Taliana Vargas, señorita Colombia en 2007 y virreina universal en la edición de Miss Universo celebrada al año siguiente. Gracias al impacto alcanzado en el certamen se ha labrado un nombre en la industria, lo que se ve reafirmado con la invitación que le extendió el diseñador Michael Kors para asistir al desfile de su colección en primera fila.

“Hicimos química”: Sara Corrales y Gabriel Soto se confesaron sobre su supuesto noviazgo El galán de la televisión mexicana ha sido vinculado en varias ocasiones con la colombiana e incluso hay algunas fotos que, según curiosos, lo comprueban VER NOTA

La colombiana estuvo en primera fila durante el desfile del diseñador estadounidense, quien presentó una colección con una marcada influencia del estilo de los años 70, en la que predominaron los abrigos de piel, cinturones y botas de cuero, pantalones acampanados, gafas de sol oversize, botas de cuero y un marcado uso de los flecos. El concepto se extendió al punto de sumar una orquesta en vivo que interpretó Somebody to Love de Jefferson Airplane y Go Your Own Way de Fleetwood Mac, mientras modelos como Vittoria Ceretti, Irina Shayk, Amber Valletta, Liya Kebede y Adut Akech desfilaban la colección.

La lista de invitados especiales de Kors para la ocasión incluyeron a las actrices Kate Hudson, Katie Holmes, Ellen Pompeo (protagonista de la serie Grey’s Anatomy), Lea Michele (recordada por ser protagonista de la serie Glee), y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochu, entre otras celebridades.

Iván Calderón reapareció tras salir de UCI: “Siento que volví a nacer” El compositor vallenato sufrió un infarto y dos paros cardiorrespiratorios a inicios del año y ahora reveló una posible causa relacionada con la pandemia VER NOTA

En su cuenta de Instagram, Taliana publicó dos videos en los que mostró el antes, durante y después del evento. Dejó también en evidencia su preparación con una mascarilla, así como el vestido largo que usó para la ocasión y que acompañó unos tacones que iban acordes con el concepto que mostró Kors en su pasarela. Los comentarios no dudaron en halagar no solo su belleza, sino su sencillez, además de darle sus felicitaciones por ser parte de un evento tan importante.

Taliana Vargas habló de su futuro en la actuación

Aprovechando el impulso que le dio su elección como Señorita Colombia así como su destacada participación en Miss Universo, Taliana Vargas no tardó en ampliar sus intereses, incursionando en el aspecto empresarial pero también en la actuación. Sus actuaciones en Chepe Fortuna y especialmente en Rafael Orozco, el ídolo donde coprotagonizó la bionovela del cantante vallenato junto con Alejandro Palacio, le dieron reconocimiento entre el público colombiano y le permitieron sumarse al elenco de la serie Narcos, producida para la plataforma Netflix y donde le dio vida al personaje de Paula Salcedo.

Clara Chía habría presionado a Gerard Piqué para que hiciera pública su separación La joven novia del exfutbolista le habría cantado los puntos sobre las íes para que este saliera y confirmara la ruptura con Shakira VER NOTA

Su participación en dicha serie en 2017 fue la última hasta la fecha, tras lo cual se ha centrado en su vida familiar, acompañada de su esposo Alejandro Eder y sus dos hijos. Sin embargo, su ausencia de la pantalla chica no deja de causar inquietud entre sus fans, lo que llevó a que en octubre de 2022 hablara sobre el tema a través de su cuenta personal de Instagram.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social, Taliana respondió a la pregunta de uno de sus seguidores que preguntó: “¿Por qué no vuelves a la actuación? Eres una gran actriz”.

Al respecto, comentó que si bien su esposo también le ha expresado que le gusta su técnica actoral y que quisiera volver a verla en una producción, la samaria está “esperando el papel perfecto para regresar”. No dio más detalles sobre ese papel soñado, pero lo cierto es que no descartó de plano la posibilidad de volver a sumarse a un elenco en el futuro.