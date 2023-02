Hijo de Aura Cristina Geithner la cuestionó por sus relaciones tóxicas del pasado

Aura Cristina Geithner se encuentra por estos días acompañando a su hijo Demian Dos Santos, quien reside actualmente por motivos de estudio en Melbourne, Australia (@crissgeithner/Instagram)

Por estos días Aura Cristina Geithner está acompañando a su hijo, Demian Dos Santos, que actualmente reside en Australia por motivos de estudio. En días anteriores, cuando subió contenido haciendo las compras con él, las seguidoras de la actriz destacaron no solo el buen parecido de su hijo, sino la similitud en sus rasgos con los de su padre, el actor argentino Marcelo Dos Santos, del que la actriz se separó en 2002.

En su cuenta de TikTok, la también cantante decidió participar de una tendencia actual en la red social china acompañada de Demian. La misma consiste en mencionar las cuatro cosas que a la gente no le gusta de la pareja, pero Aura Cristina decidió darle un pequeño giro a la dinámica y lo hizo con su hijo, quien no gusta mucho de usar redes sociales. Precisamente por eso la mayoría de los seguidores de la colombiana lo han conocido por las publicaciones donde su mamá ha difundido su rostro en las plataformas digitales.

El primero en hablar durante la dinámica fue Demian, diciendo que no le gusta que su mamá ordene las cosas que, para él, ya están ordenadas. El siguiente punto abordó un ámbito más personal de su mamá:

“Otra cosa que no me gusta, esto me parece que es demasiado importante, las relaciones tóxicas que has tenido antes y la cantidad de veces que te dije que las dejaras”

Cuando Demian lo mencionó Geithner solo pudo abrir los ojos expresando su sorpresa, pero optó por guardar silencio y señalarlo como advirtiendo a sus seguidores lo directo que podía ser él, mientras este ratificaba su punto diciendo “se lo he dicho, es la verdad”.

El siguiente punto, más ligero en comparación, es que no le gustaba cuando su mamá dejaba mucho pelo en sus pertenencias y, por último, que cuando se mete a bañar señaló que “tú piensas que te escuchas como Beyoncé, pero tienes un alarido de gato”. Este último comentario desató las risas de Geithner y del propio Demian, que claramente se divirtió realizando la dinámica con su mamá.

La actriz, por su parte, señaló las cuatro cosas que no le gustaban de Demian. La primera es que lavaba la ropa “cada mes”, señalando que abría el closet y tenía un mal olor. Siguió señalando que no le gusta hacer contenido para redes sociales siendo de una generación en principio conectada con estas, asegurando que en comparación ella parece la milennial. Al respecto, Demian contestó que no le ha vendido el alma a los dueños de estas.

La siguiente que señaló Aura Cristina de su hijo es que puede comer carbohidratos y mantenerse delgado, mientras que ella no, expresando su envidia al respecto. Por último, señaló que Demian es demasiado sincero, dejando como prueba algunas de sus respuestas durante esta actividad.

Las reacciones al video publicado por la actriz en su cuenta personal no se hicieron esperar, particularmente por parte de las mujeres que la siguen y destacaron el buen parecido de Demian y hasta se atrevieron a saludar a Geithner como “hola suegra” en varios comentarios. Otros destacaron el parecido de este con su padre y le enviaron sus bendiciones a madre e hijo, señalando que se habían divertido mucho con el video en la caja de comentarios.

Reacciones similares despertó Demian días atrás, cuando su madre lo mostró en una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram mientras hacían las compras en un supermercado de Melbourne, Australia, ciudad donde actualmente reside Demian. Durante ese tiempo juntos, la actriz y cantante aprovechó un descuido de su hijo para grabarlo.

