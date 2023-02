Suplantaciones, irregularidades y una curiosa oferta: camarógrafo de ‘AutoStar TV’ fue víctima de un millonario robo por un conductor de Picap

Camarógrafo de ‘AutoStar TV’ fue víctima de millonario robo por Picap, desde la empresa lo quieren indemnizar con 5 mil pesos. Foto: Redes sociales

La inseguridad en el país es pan de todos los días; incluso a través de aplicaciones como Picap. En este sentido, el pasado 4 de febrero Alan Mateo García, camarógrafo del programa de entrevistas ‘Autostar TV’, denunció haber sido víctima de robo por la mencionada app.

Camarógrafo de ‘Autostar TV’ fue víctima de millonario robo: mostró la cara del presunto ladrón El joven contó los detalles de cómo fue que un desconocido le hurtó aparatos de alto valor, con los cuales se realizaba la producción de este programa VER NOTA

En diálogo con Infobae Colombia, el realizador audiovisual recordó desde el inicio cómo se desarrollaron los hechos cuando envió por el servicio de Picap una maleta que incluía cámaras, lentes, un flash, una luz, artículos de aseo, ropa, entre otras cosas. Sin embargo, la maleta nunca llegó a su destino; los objetos hurtados suman en total aproximado de 25 millones de pesos.

“Cuento con unos equipos de fotografía más o menos valuados en 25 millones de pesos. El día sábado 4 de febrero, aproximadamente a las 12 del día me encontraba en la 127 (Bogotá); había dejado por motivos personales la noche anterior mis equipos en la casa de una persona de confianza y los iba a enviar al otro día hacia donde yo me encontraba... decidí por el afán que tenía —tenía una sesión de fotos en la tarde, casi que a la media hora, y no alcanzaba a ir, volver, recoger—Lo que decidí fue mandarlos por el servicio de Picap”.

‘La descarga’: filtraron nombres de quienes serían los finalistas del concurso Un reconocido periodista fue el encargado de dar a conocer cuáles serían los cuatro participantes que se disputarían en próximos días el premio final del programa musical VER NOTA

Hasta ese punto todo parecía ir común y corriente. Empero, poco después García se dio cuenta que algo no estaba bien con las placas de la moto del conductor. Enseguida, se contacto con el amigo que le tenía sus equipos para advertirle que no se los entregara a dicha persona, pero ya era demasiado tarde.

“Cuando me llegó la notificación de que el conductor había llegado a la ubicación donde tenía que recoger mi maleta me doy cuenta que las placas son erróneas, tenían más de seis dígitos. Lo que hago es intentar contactar a mi amigo y le digo: —No entregue la maleta—; él me dice: —Ya entregué la maleta— me mostró el celular con la aplicación y todo estaba perfecto. Yo ahí lo que hice fue: bendición, rezar y esperar a que todo llegara”.

Posteriormente, Mateo García revisó desde sus celular el recorrido del conductor, el viaje debía durar en promedio unos 15 minutos; pero faltando unas pocas cuadras para que el Picap llegara a su destino, el servicio se dio como finalizado.

Bad Bunny volvió a las redes y seguidores le recordaron el incidente con una seguidora El cantante de género urbano sigue dando de qué hablar por haberle lanzado el celular de una seguidora al agua, cuando se acercó a pedirle una “selfie” VER NOTA

“Yo obviamente asustado salgo corriendo, miro en el punto donde llegó, miro por todo lado, la moto no está. De una vez me voy a los datos de facturación del viaje y no me aparece nada, me aparecía todo gris. Ya ahorita me aparece la información que es (el 13 de febrero)”.

Andrés Wilches, presentador de ‘Autostar TV’ y quien también estuvo presente en la entrevista con Infobae este 13 de febrero agregó sobre este último punto: “Hasta hace media hora llegó el cobro de la carrera con los detalles del viaje, sin detalles del conductor”.

La respuesta que le dieron a Mateo García desde el chat central de Picap: Intentaron indemnizarlo con 5 mil pesos

En vista de que Mateo García no podía contactarse con el conductor, decidió acudir al chat central de Picap.

“En el chat central les escribo: —me robaron, el man se robó mis cosas ¿qué hago?, ¿cómo procedo?— no me dieron respuesta rápida; era sábado en la tarde, me imaginé eso. Me dieron una respuesta hasta el lunes (6 de febrero), me dijeron que ellos tenían 72 horas para localizar al conductor. En mi fe, diciendo: bueno, probablemente ellos tienen todos los datos, deben tener un registro de las personas que contratan. Me llaman a las 72 horas el jueves (9 de febrero), me llama una chica de servicio: —con Picap entendemos tu situación, el servicio me ha dado carta para poder indemnizarte con un valor de 5 mil pesos (un bono)”.

Tanto García como Wilches se sintieron indignados ya que esperaban otro tipo de respuesta, al menos que les ayudaran a encontrar al delincuente.

“Ahí es donde realmente nos indignamos porque esperábamos otro tipo de apoyo por parte de Picap, como: no vamos a recuperar los equipos, pero al menos vamos juntos a encontrar el ladrón. El ladrón trabaja con ellos, se vinculó a ellos ... esto es una falta de respeto total”, comentó Andrés Wilches.

El conductor, la foto que sale en la aplicación y el nombre que registra, son tres personas diferentes

Como pudo, Mateo García tuvo acceso a las cámaras de seguridad del edificio en el que el conductor recogió su maleta. En ese momento se dio cuenta que no era la misma persona que figuraba en la fotografía de la aplicación.

“Me llegan las cámaras de seguridad donde el conductor recibe mi maleta, nos damos cuenta que el conductor de la moto no es el mismo de la foto que me da Picap. No es el mismo personaje”.

En la denuncia que hizo en sus redes sociales, el realizador audiovisual adjuntó un pantallazo de los supuestos datos del conductor: foto y el nombre de Deiner José Herrera Lascano; que era la información que le aparecía. Empero, cuando García revisó su Facebook se llevó una sorpresa al ver los mensajes que tenía de parte de la familia de Herrera.

“La familia de este personaje me estaba escribiendo: —mi hijo ni siquiera sabe montar cicla, no tiene licencia para manejar moto, no tiene moto y están difundiendo que es un ladrón, estamos asustados—”

Al respecto, Wilches aclaró: “Hay tres personas distintas: el que hizo el robo, la persona que está inscrita y la foto. Como esto se viralizó, la gente empezó a escribirle al perfil del man”.

Precisamente el 13 de febrero, día de la entrevista con Infobae Colombia, Deiner José Herrera Lascano se comunicó con Mateo García para informarle que se dirigía a poner una denuncia ante la Fiscalía por suplantación en Picap.

“Ahí se agranda la pita, ya no solo es el caso de robo. Ya hay un suplantado y una app que no responde por nada”, agregó Andrés Wilches.

Video: Instagram @alanmateo.ph

Picap también les dijo que cerrarían el caso

Por sus propios medios, García tuvo acceso a la conversación que tienen desde Picap con los conductores, puesto que ellos tienen que tomar fotografías de la recogida y la entrega de los paquetes. La imagen de la maleta al momento de recogerse es clara, al momento de supuestamente entregarse no lo es en absoluto.

“Y Picap tranquilo... obviamente quedo loco, cómo es posible que una aplicación permita eso. Resulta que en la llamada y en el mensaje que me mandaron confirmando la llamada —donde me ofrecen los cinco mil pesos— me dicen: —Intentamos contactar al conductor telefónicamente y no lo conseguimos, hemos decidido cerrar el caso y sacarlo de la aplicación— Y yo: supuestamente ustedes tienen un registro, pueden pedir ayuda a la Policía, para decir un conductor de estos está estafando a la gente, tenemos dirección, correo, teléfono, esta es la cédula del man...”

Camarógrafo de AutoStar TV denuncia haber sido víctima de robo por Picap. Foto: Cortesía Mateo García

Camarógrafo de AutoStar TV denuncia haber sido víctima de robo por Picap. Foto: Cortesía Mateo García

Para el presentador de ‘AutoStar TV’ el tema desde Picap se ha manejado como una recocha. “Era lo mínimo que esperábamos, como Picap nos va a dar el nombre, la cédula, las placas de la moto, para uno poner una denuncia formal ante la Fiscalía, la Policía, a quien fuera, pero no, es una recocha. No hay nada de eso, se puede inscribir cualquier persona, como que no le revisan nada, como que moto cualquier moto. Todos estamos en peligro si usamos esa aplicación”.

Sin equipos, Mateo García y Andrés Wilches se han visto en dificultades para realizar sus labores, tanto la creación de contenido para ‘AutoStar TV’ como los proyectos que tienen con diferentes clientes. Un día antes del robo, habían sido contratados para filmar la apertura de un bar con la orquesta La 33 de invitada; pero el material estaba en la maleta que les fue robada; perdieron todo el contenido y debieron buscar cómo resolver para cumplir con lo pactado.

“Se han ido muchos clientes por eso, porque dicen como: —tengo esto para ti, ¿pero tienes con qué hacerlo?, ¿me vas a dar las mismas garantías de lo que me ofrecías antes? — Si alquilo, es un costo más para nosotros”, comentó Mateo García.

De todas formas, han debido trabajar por el momento con equipos prestados y alquilados.

Denuncia ante la Policía:

Como ellos mismos lo definen, esta historia ha sido una tragicomedia. Además de la indemnización de cinco mil pesos que les pretendía dar Picap, en la página de la Policía al momento de poner la denuncia les pidieron la cédula del ladrón. Mateo contó a Infobae Colombia sobre este punto:

“Yo hice la denuncia, lo normal, ir a la página de la Policía y denunciar. Aunque a mi esa página me parece absurda, entré común y corriente y me dice: — ¿tienes datos del agresor?— , yo: — Sí, tengo el nombre y la foto— ; Lo primero que me preguntaban: — cédula del agresor— ; y yo: — ¿Cómo carajos me va a pedir la cédula del man— . Obviamente evité ese pedazo y la denuncia no queda full completa porque lo que me piden es absurdo”.

Enseguida, Andrés Wilches comentó: “Lo único que funcionó fueron las redes sociales, se montó ese video (de la denuncia) y se viralizó, y llegó a la prensa”. También resaltaron que en las redes sociales se pueden ver todo tipo de comentarios de personas que pasaron por situaciones similares con Picap.

Esperan que Picap de la cara y sembrar un precedente para que estas situaciones no se repitan

Aunque concluyen que no lograrán recuperar sus equipos, al menos García espera que Picap de la cara y los ayude a dar con el delincuente.

“Rogando que Picap de cara, diga como: mira, te vamos a ayudar en lo posible para encontrar al man, o te negocio esto, te puedo dar tanto; cualquier cosa. Que no se evadan diciéndome toma tu bono, te me cuidas y chao”.

Por su parte, Wilches asegura que con todo el eco que le están haciendo a su caso esperan sembrar un precedente para que este tipo de cosas no le sigan pasando a nadie. “No queremos que a nadie más le pase, ese tambien es el objetivo de hacer este ruido”. A su vez, reiteró sobre su historia: “Hay tres caras bajo un mismo nombre: el suplantado (nombre), el de la app (foto) y el ladrón”.

Ante esto, el camarógrafo destacó: “Al suplantado obviamente lo suplantaron, el de la foto nadie sabe cómo se llama ni quién es, y el man que sí robó es el que aparece en las cámaras de seguridad, pero de él no se tiene nada”.

Infobae Colombia intentó contactarse con Picap, sin obtener respuesta sobre el caso.