Francia Márquez elogió el sistema de salud cubano y aseguró que es parte de lo que su gobierno espera implementar en Colombia

La vicepresidenta de Colombia visitó la isla para la feria internacional del libro en Cuba, February 9, 2023. REUTERS/Alexandre Meneghini

La vicepresidenta Francia Márquez, en su visita oficial a Cuba por la inauguración de la feria del libro de ese país, se refirió a la reforma de la Salud, donde señaló que el Gobierno nacional intenta obtener el control de sistema de atención y exaltó la labor de los médicos cubanos, llamándolos “los mejores del mundo”.

En un aparte de un video de la televisión cubana, se escucha decir a la vicepresidenta de Colombia: “(...) estamos proponiendo una reforma a la Salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado; claro, esto no va a ser muy fácil, hay una disputa muy fuerte en términos de la reforma que se está proponiendo”.

Además, señaló que lo que se estaba buscando era “quitarle el negocio” a que son las EPS, Empresas Promotoras de Salud, algo que no cayó muy bien en redes sociales, como en Twitter, donde ya hay fuertes críticas.

“Es quitarle el negocio a la élite, a los sectores privados que volvieron la salud una mercancía, y no un derecho fundamental, como lo es la salud preventiva como lo es aquí (en Cuba) que han tenido como un eje central y que es parte de lo que queremos hacer en Colombia. Yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en términos del sistemas de salud y lograr que en Cuba se formen a los mejores médicos del mundo es parte de la experiencia y del camino que necesitamos en Colombia”, señaló la vicepresidenta de Colombia.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, tanto lo que tiene que ver con la Reforma a la Salud como lo es el calificativo que los médicos cubanos “son los mejores del mundo”.

“Yo no me explico cómo a éstas alturas de la historia hay tanto individuo que le encuentra bondades a la isla (cárcel) y a su régimen”, “Ustedes como que no han entendido, ya tuvieron su oportunidad por 30 años y no dieron solución a los problemas fundamentales”, “Sería devolver a los 90 si se acaba con las EPS , además el modelo cubano es un fracaso”, Sra. Márquez Colombia tiene un sistema de salud bueno, construir sobre lo construido, quiere volvernos cuba”, y “Eso pasa por darle el poder a unas personas que tienen conocimiento nulo sobre las cosas”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en Twitter alrededor de este polémico video.

Adres asegura que las EPS no se acabarán en el gobierno Petro

El futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el gobierno del presidente Gustavo Petro por fin se definió: aunque se había dicho que se eliminarían tras la radicación de la reforma a la salud, el mismo Ejecutivo dijo que no sería así. Además, recientemente, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), se pronunció al respecto y dio a conocer qué papel jugarán, entonces, en esta nueva apuesta legislativa.

En diálogos con varios medios de comunicación, el director de la Adres, Félix León Martínez, dio pormenores del rol que desempeñarán en el servicio médico de los colombianos. Sin embargo, aseguró que los dirigentes de esas entidades empezarán a trabajar para “territorializar” esas empresas con el fin de que “no estén dispersas a nivel nacional”, aseguró León citado por RCN Radio.

En esa línea, aseguró que la EPS Sura se enfocará, principalmente en el departamento antioqueño, mientras que la EPS Sanitas brindará, principalmente, sus servicios en Bogotá. De hecho, advirtió que las que no tengan una capacidad operativa que cumpla con las necesidades de la ciudadanía, muy probablemente desaparezcan.

Presidente Gustavo Petro se reunió con directivos de Nueva EPS en medio de la propuesta de la reforma a la salud

Sobre el papel de la Nueva EPS, que según el Gobierno acogería a los ciudadanos que tengan deudas y otros problemas para adquirir los servicios de salud, el director de la Adres aseguró que esta entidad, en este nuevo modelo salubrista, será “un puente” para alcanzar los objetivos tanto de la reforma a la salud, como de los que tiene cada entidad.