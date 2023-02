Los consulados en Venezuela de Colombia siguen sin operar, el llamado de la Procuraduría a la Cancillería

pasaporte y visa. (Foto: Cuartoscuro)

Más de cuatro millones de colombianos en Venezuela se encuentran desprotegidos, esta es la alerta de Procuraduría General de la Nación a la Cancillería de Colombia, por lo cual se dio apertura a un proceso de vigilancia preventiva, según fue anunciado el 11 de febrero del 2023.

El Ministerio Público ha recibido quejas por parte de colombianos residentes en Venezuela, según las denuncias recibidas, el consulado general en Caracas no se encuentra en operación, lo que les obliga a desplazarse hasta Cúcuta o los puntos fronterizos, en el caso de necesitar realizar cualquier tipo de trámite.

“Nos sentimos abandonados por el estado colombiano, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país”, son algunas de las quejas y señalamientos que ha recibido la procuraduría por parte de los colombianos radicados en Venezuela.

Frente a las denuncias, el organismo de control designó a la agencia especial, de la procuraduría segunda, decretando acciones preventivas, el Canciller, Álvaro Leyva, fue requerido para que informe sobre la situación de los consulados en el vecino país.

La procuraduría recordó que, aunque las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron restablecidas el 12 de agosto de 2022, a la fecha no se ha puesto en funcionamiento a las oficinas consulares, información que fue confirmada por la propia Cancillería.

Ante este escenario, el Ministerio Público pidió a la Cancillería concretar un plan de reapertura, el cual deberá contener las fechas de apertura de las oficinas, las razones por las que no se han designado funcionarios y explicar por qué de los 15 consulados existentes ninguno se encuentra en operación.

Así mismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá concretar cuantas oficinas serán habilitadas en el 2023 y definir una fecha para el establecimiento del servicio en Caracas. Al final del comunicado se advirtió que el seguimiento ante esta situación continuara.

La situación viene siendo denunciada, desde noviembre del 2022, por parte del embajador en Colombia, Armando Bennedetti, que indicó que el oficio diplomático en el vecino país ha sido complejo, teniendo en cuenta que cuando se rompieron relaciones “movieron a todo el mundo de la embajada de Colombia en Venezuela” y que actualmente ha tenido “que esperar que traigan un poco de gente para acá, creo que se han demorado”, aseguró el diplomático en noviembre del 2022.

Benedetti indicó que ha tenido que desempeñar varias tareas ajenas a su cargo, por lo que desea apoyo que sea enviado prontamente: “me gustaría que designaran rápido un cónsul. No son funciones mías, pero como soy el único que estoy aquí, me toca atender detenidos, presos, mafias, cosas que son propias del cuerpo consultar y no mías, pero igual, las estoy haciendo”.

Fue enfático en decir que los consulados están debilitados, casi abandonados tras cinco años de inactividad por ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, por lo que es necesario que se active prontamente todo teniendo en cuenta que tan solo han nombrado dos personas en la embajada.

“Cero cónsules, acá había 15 consulados, de los cuales, 14 los desmantelaron y todos los muebles de esos consultados los metieron al de Caracas. Entonces, no hay ningún consulado” indicó el embajador Armando Benedetti.

se refirió al papel desempeñado por el presidente Gustavo Petro en los más de tres meses desde que asumió su cargo, además, recordó que lo que se está haciendo con respecto a los diálogos con el ELN.