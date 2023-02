Envían a la cárcel a hermanos que presuntamente abusaron sexualmente y dejaron embarazada a una menor de 14 años

En marzo de 2020, el hombre habría manipulado a la menor de edad para que, presuntamente, tuviera relaciones sexuales con su hermano y un primo, quien también es menor de edad. Imagen de referencia tomada de Colprensa.

Las autoridades nacionales asestaron un nuevo golpe contra los criminales que afectan a la infancia, en esta ocasión se trata de la captura y judicialización de dos hermanos responsables de abusar sexualmente a una menor de 14 años, según señalaron desde la Fiscalía General de la Nación la víctima resultó embarazada por los vejámenes sexuales a los que fue sometida.

Con video íntimo, padre de la bebé muerta en Valledupar busca probar su inocencia El abogado Fredy Gutiérrez, indicó a la Fiscalía General que la mujer de 19 años habría pactado el encuentro con el hombre en el motel, además de haber abusado sexualmente de él cuando se encontraba dormido VER NOTA

Desde el ente acusador indicaron que los hermanos Ignacio y Éver Santiago Chilito serían presuntamente responsables de abusar de la menor de edad en zona rural de San Agustín (Huila), según arrojó la investigación de las autoridades policiales Ignacio habría contactado a la niña desde el 2017, cuando la menor tan solo tenía once años, pero tiempo después iniciaron los vejámenes, inclusive desde la Fiscalía señalaron los funcionarios que un primo de los hermanos acusados también fue participe de las agresiones sexuales.

“En marzo de 2020, el hombre habría manipulado a la menor de edad para que, presuntamente, tuviera relaciones sexuales con su hermano y un primo, quien también es menor de edad”.

Otro aspecto resaltado por los funcionarios del ente acusador fue que la víctima también estuvo amenazada para que guardara silencio de las vulneraciones a las que fue sometida, desde la Fiscalía revelaron que, como resultado de las agresiones sexuales, la menor de 14 años terminó en estado de embarazo.

Ley de sometimiento de grupos ilegales se radicará el 15 de febrero en el Congreso: estos son sus principales puntos Desde Antioquia el presidente resaltó que es el poder judicial el que debe entrar a regir en el sometimiento de las estructuras narcotraficantes VER NOTA

Gracias a un operativo conjunto entre integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Pitalito y uniformados del Ejército Nacional se logró capturar a los señalados en plena vía pública del centro de San Agustín (Huila).

Debido a los elementos materiales probatorios expuestos por un fiscal seccional de Huila, el ente acusador imputó por los delitos de acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años a los hermanos Ignacio y Éver Santiago Chilito, aunque estos no aceptaron los cargos imputados un juez de control de garantías los envió a un centro carcelario.

Policía relató cómo fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote

Luego de que el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis José Rueda, pidió perdón a las víctimas de abuso sexual cometido por sacerdotes. Se conoció el caso de un patrullero de la Policía Nacional que fue abusado sexualmente por un cura en el departamento de Meta. Raúl Bonilla celebró que la Iglesia pidiera perdón por los afectados de pederastia en el país.

Clan del Golfo aseguró que no secuestró a funcionarios de la Fiscalía en Tarazá Por la retención de los tres funcionarios el ente investigador cerró su sede en el municipio de Antioquia VER NOTA

Bonilla confesó al portal Vorágine su testimonio: cuando tenía 13 años y era acólito fue agredido sexualmente por el padre Yesid Dolores González.

“Me vio vulnerable y me empezó a hablar sobre cómo debía asear mi cuerpo. Y una noche, en la casa cural allá en la inspección La Palmera en San Carlos de Guaroa (Meta), me pidió que me quitara la camisa y empezó el abuso sexual, que incluyó masturbación y sexo oral”, relató

De acuerdo con el revelador testimonio, el policía agregó que el padre Yesid se aprovechó del poder ante un niño tan pequeño. “A partir de ese momento, mi relación con la Iglesia se rompió para siempre”. A raíz de este abuso, Raúl expresó que tuvo problemas de tabaquismo y alcoholismo, y sufrió de ansiedad y depresión.

Es por esta razón que el uniformado aplaudió el acto que realizó la Iglesia porque él nunca había recibido el más mínimo perdón de su parte, pues considera que muchas víctimas no van detrás del dinero, sino tras la misma absolución. Además, es un paso importante que está tratando de hacer la institución.

Raúl Bonilla cree justo recibir una reparación económica por los daños sufridos, tanto en asuntos legales como emocionales paras las víctimas y sus familias. “Tengo una hija y sería importante para garantizarle su futuro. Y con otros sobrevivientes que pasaron por la misma situación creamos una asociación. Y sería importante para apoyar esta iniciativa”, expresó en el portal Vorágine.