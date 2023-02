La Federación Nacional de Departamentos tiene nuevo presidente

Roberto Jaramillo fue elegido como nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

La asamblea de Gobernadores se celebró en Bogotá con el fin de determinar los principales propósitos del 2023, en el marco de esta cumbre también se dio paso a la elección del presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en donde se eligió gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas como nuevo dirigente de esta entidad.

Reforma a la salud: técnicos y especialistas de la OMS y OPS estudiarán la iniciativa Pese a cientos de voces en contra, el proyecto de ley será radicado está semana en el Congreso de la República VER NOTA

En su posesión, Jaramillo destacó que este nuevo reto en su carrera le permite marca un hito histórico, pues es la primera vez que el departamento del Quindío cuenta con tal designación. El gobernador aseguró que, su propósito es servirle al país y al resto de mandatarios nacionales, para lograr las metas que tiene este año.

“El departamento del Quindío nunca había alcanzado tan alta designación, hoy no solo represento al departamento que me vio nacer, sino que represento una nación y los representó a todos, pues estaré al servicio de cada uno de los gobernadores, para cumplir sus objetivos y metas en esta recta final”, señaló en su alocución.

Uno de los puntos principales que trató el gobernador del Quindío, pues señaló el tema de la descentralización del país, teniendo en cuenta que, muchos de los temas nacionales giran alrededor de Bogotá, teniendo en cuenta que es la capital de la República.

Así quedó la tabla del Sudamericano sub-20 tras la derrota de la selección Colombia ante Uruguay Cuatro de las seis selecciones en competencia en el Hexagonal Final clasificarán a la Copa Mundial sub-20 de la FIFA en 2023 VER NOTA

“Somos un estado unitario y descentralizado, esta Constitución lleva consigo misma las herramientas para una nueva descentralización ejecutiva, sin embargo, y después de 30 años, la descentralización efectiva aún no se observa, o se observa desde la distancia; por eso creemos firmemente que debe haber cambios estructurales en el modelo del estado”, señaló.

El federalismo como eje

Uno de los temas de mayor importancia para el gobernador del Quindío fue el federalismo, pues lo ponderó como el camino a seguir, sin embargo, aclaró que no se deben pasar alto varios temas que eventualmente podrían poner en riesgo la estabilidad política del país, pues el poder institucional y del Estado debe ser protegido.

“El federalismo es el camino, sin embargo, también debemos asegurarnos de que ese federalismo no debilite la unidad y la integridad de nuestro país, es importante encontrar un equilibrio entre las regiones, en la responsabilidad del gobierno central de proteger nuestros intereses, los intereses nacionales y garantizar la igualdad para todos los ciudadanos”.

A pesar que, el mismo artículo 1 de la Constitución Política de Colombia habla de un “un Estado de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, Jaramillo destacó que para fortalecer la democracia, se debe seguir el camino hacia un país federal y no pasar por alto dicho debate de importancia.

Abuso y acoso en el parlamento colombiano: Gustavo Bolívar declaró ante la Comisión de Ética del Congreso El exsenador mencionó hace algunas semanas que en las Unidades de Trabajo Legislativo varias mujeres habían sido víctimas de sus superiores, quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de oportunidades laborales VER NOTA

Sobre el tema, explicó: “En definitiva, el federalismo no es una conversación superada, como algunos creen, tampoco es una utopía: es un camino, un sueño llamado Colombia. Esta es la oportunidad para fortalecer nuestra democracia, algunos creen que es una utopía, pero este es un camino de un sueño llamado Colombia, es la oportunidad para fortalecer nuestra democracia”.

Claramente, esta propuesta hace parte del debate, pero no ha entrado en una discusión formal por el momento, no obstante, a pesar de que la ambiciosa idea significaría un cambio radical en la política Colombia, para Jaramillo es necesario establecer varias condiciones para no debilitar la integridad entre el Gobierno Nacional y todos los departamentos en general.

“El federalismo es un tema clave para el futuro de nuestro país, entendido el mismo como la división de las responsabilidades y poderes entre el Gobierno central y los regionales en Colombia, por lo que debemos propender por un federalismo equilibrado que no debilite la unidad ni la integridad de nuestro país”