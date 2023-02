La Liendra se defendió de las afirmaciones de Komanche de que se estaba lagarteando una entrada a los Squid Craft Games

La Liendra está dando de qué hablar por lo sucedido en los Premios Esland. @la_liendraa

La Liendra está en el ojo de la polémica luego de lo sucedido en los Esland, evento organizado por The Grefg y que premia a los streamers de habla hispana. El streamer Komanche, uno de los organizadores de la miniserie de Minecraft Squid Craft Games, reveló que tuvo un cruce de palabras con el colombiano, quien tenía la intención de poder tener un cupo al evento que se realizará próximamente.

Komanche dio a conocer algunos detalles de lo sucedido, aseguró que La Liendra fue muy insistente e incluso mencionó que sí era necesario, podían hablar con su mánager para poder conseguir el cupo a la miniserie que se podrá seguir desde los diferentes canales de Twitch de los participantes. Incluso reveló que Mauricio Gómez, nombre real del creador de contenido colombiano, presumió de sus seguidores en las redes sociales, algo que no fue bien visto por el streamer centroamericano.

En su más reciente transmisión de Twitch, La Liendra dio su versión de lo sucedido y explicó lo que en realidad había pasado, incluso le habló a Komanche para decirle que aunque algunas de las cosas que mencionó son ciertas, en otras no dijo toda la verdad.

“Komanche parcero, perro usted de verdad si en algún momento se sintió acosado o irrespetado por mí le pido disculpas, le pido disculpas porque de verdad, fue entonces sin querer queriendo. Sin embargo, la historia y el video que Komanche hizo, contando lo que vivimos él y yo en los Esland, tiene un poco de verdad pero él mintió en algo y él sabe que mintió en algo y fue en la actitud”, aseguró La Liendra en streaming.

Más adelante La Liendra dio a conocer la versión de lo sucedido con Komanche, “Él cuando cuenta la historia (Komanche) la cuenta de manera muy prepotente y yo nunca había estado tan humilde como ese momento en los Esland, porque yo a todos los admiro. Entonces yo me le acerqué y le dije esto: ‘Hola Komanche, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mauricio Gómez, ‘La Liendra’, soy creador de contenido en Colombia, ¿cómo estás?’, él estaba en el celular y me dijo que todo bien”.

Luego el creador de contenido colombiano resaltó que le explicó a Komanche quién era, hace cuánto tiempo estaba haciendo contenido en Twitch y le mencionó, que aunque no le gusta hablar de números, le explicó contaba con una enorme comunidad en Instagram, red social en la que cuenta con más de 7 millones de seguidores.

El streamer colombiano se refirió a lo sucedido con La Liendra, mientras que el creador de contenido español aseguró que no lo conoce. @JuanSGuarnizo - Twitter / @auronplay - Twitter

La reacción de Juan Guarnizo y AuronPlay

Tras lo sucedido, el streamer colombiano, Juan Guarnizo, dio su opinión al respecto y afirmó que, “Komanche cuenta que estaba en los Esland y se le acerca La Liendra, que es un chico que hace contenido en Colombia, se le presenta, le dice quién es y le pidió, esto es lo que dice Komanche, a mí no me consta, le pidió participar en los Squid Craft Games”

Luego resaltó que, “y como que fue intenso, bueno, más que intenso yo creo que fue inoportuno, a mí el chico también se me presentó, incluso me pidió una foto y nos la tomamos. Le creo a Komanche que le dio contexto de quién es él, porque fue algo que también me hizo a mí, que de dónde era, quién era, que era muy famoso en Instagram y estaba entrando en Twitch”

Juan Guarnizo, quien recibió el premio a mejor Roleplayer en los Esland, añadió que, “es lo que conocí de él, cordial como cualquier persona, no lo conocía, pero se me hacía familiar su rostro. Luego Komanche cuenta esto, si no te invitan a algo, tienes que pensar que en esta ocasión no será, a lo mejor el próximo año pueda ser o en una próxima ocasión (...) entiendo que él lo vio como una oportunidad”.

Por otra parte, AuronPlay, quien también es uno de los organizadores de los Squid Craft Games, fue preguntado por uno de sus suscriptores por lo sucedido con La Liendra y Komanche, a lo que el español respondió con un, “¿Quién? No sé quién es, la verdad”.