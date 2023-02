Algunas curiosidades de Shakira en su cumpleaños número 46

Datos curiosos sobre Shakira por su cumpleaños número 46. Foto: Instagram @shakira

Shakira está ad portas de dar una nueva vuelta al sol; este 2 de febrero la cantante barranquillera cumplirá 46 años de vida y, en vista de su cumpleaños, se le recordarán algunos datos curiosos con relación a su carrera artística y gustos personales.

Su profesor de música no le permitió estar en el coro y sus compañeros decían que sonaba como una cabra

En mayo de 2022 la intérprete de ‘Inevitable’ fue entrevistada por Jimmy Fallon para su programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’; en medio de su conversación fue interrogada sobre por qué no la dejaron entrar al coro cuando era pequeña. Al respecto, Shakira recordó:

“Eso es cierto, lamentablemente... mi profesor de música, no le gustaba mi voz... porque mi voz era demasiado fuerte, nunca me dejó entrar al coro y fue una gran frustración para mí. Incluso, mis compañeros de clase se burlaban de mí. Solían decir que sonaba como una cabra... Espero que haya sido una cabra linda”.

Su amor por el café en las mañanas, pero instantáneo

Como buena colombiana, Shakira ama el café, especialmente en las mañanas. En noviembre de 2021 la cantante habló sobre este gusto personal en diálogo para Glamour España. “No sé qué haría sin café por la mañana, lo necesito. Café solo, pero instantáneo, no me gusta el café de máquina, no me gusta el café especialmente preparado”.

El significado de su nombre

En los años 90′, cuando estuvo como invitada al programa chileno ‘Viva el lunes’, le preguntaron por el origen de su nombre: Shakira. “Es un nombre árabe y también está dentro del idioma hindú. En hindú significa diosa de la luz y en árabe significa agradecida o llena de gracia”, respondió en aquel momento la también intérprete de ‘La Tortura’.

Dice que tiene pies de Pedro Picapiedra

En el año 2005, en entrevista con José Gabriel Ortiz, el presentador le pidió a la barranquillera que le mostrara uno de sus pies; a la vez, le preguntó si existía algo que fuera más feo que un pie. Ante el interrogante planteado, Shakira comentó que una axila peluda en una mujer era algo más feo, empero, después dijo que su pie le ganaba a eso.

“Yo creo que mis pie descalzo le gana a una axila peluda. Tengo pie de Pedro Picapiedra... mira este dedo, no tiene nombre”, comentó con humor en ese momento.

Vale la pena mencionar que, la cantante gusta de salir descalza al escenario, de hecho, uno de sus primeros trabajos discográficos se llama ‘Pies descalzos’ (1995), que encierra éxitos como ‘Estoy aquí', ‘Pies descalzos, sueños blancos’, ‘Antología’, ‘Dónde estás corazón’, entre otros temas.

Shakira, sin duda, es una de las cantantes colombianas de mayor éxito internacional. A lo largo de su carrera ha colaborado con importantes estrellas musicales como Beyoncé, Rihanna y Black Eyed Peas. También ha trabajado en conjunto con otros compatriotas como Maluma y Carlos Vives.

En la actualidad su nombre ha sonado sin parar por entre las redes sociales y los medios de comunicación por cuenta de su mediática separación de Gerard Piqué (exfutbolista español), con quien duró doce años y tuvo dos hijos. Su ruptura se dio en medio de rumores de infidelidad de parte del español; fue a mediados de 2022 que confirmaron haber terminado su noviazgo.

Poco después de conocida su separación sentimental de la cantante colombiana, Piqué se dejó ver públicamente con su nueva novia: Clara Chía. Por su parte, Shakira se mantiene soltera, enfocada en su carrera musical y en sus hijos Milan y Sasha, que van por sus diez y ocho años de edad, respectivamente.