Luisa Fernanda W criticó el mundo de los famosos: “Hay gente que sí se crea un personaje por completo”

Entre las figuras de las redes sociales, Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más populares del país, sus más de 18 millones de seguidores en Instagram lo confirman y en Tiktok ya va por los cinco millones. Su éxito en las plataformas digitales le ha dado fama, además, la paisa sostiene desde el año 2019 una relación sentimental con Pipe Bueno, cantante de música popular y actor. Y, no hay que olvidar, que ha explorado sus facetas como cantante, actriz y empresaria.

Por todo esto, la influenciadora paisa hace parte del mundo de la farándula, del espectáculo colombiano. Y, como la celebridad que es en el país, también son muchos los famosos que ha conocido en el medio, sin embargo: ¿alguna vez ha pasado por una mala experiencia conociendo a otra celebridad?”, esta fue la pregunta que se le panteó durante una entrevista para el canal de YouTube, Amara qué linda.

Al respecto, Luisa Fernanda Cataño Ríos (nombre de pila de la paisa) comentó que no ha pasado por esta situación hasta el momento, aunque sí ha conocido personas de quienes esperaba que fueran como se muestran en sus videos, pero en realidad resultan ser algo muy diferente.

“No he tenido yo, personalmente, como una mala experiencia con alguna persona; pero sí me ha pasado algo y es que me he quedado como impresionada en el mundo de los famosos como muchas personas no son lo que aparentan. De verdad, hay gente que sí se crea un personaje por completo. Sí me ha pasado que he saludado a gente que yo esperaba que fuera como se ve en sus videos o en fin y no, no es lo que yo esperaba”.

Sin embargo, la creadora de contenido no ahondó en detalles sobre con qué famosos le ha pasado esta situación.

Lo que menos le gusta a Luisa Fernanda W de Pipe Bueno y viceversa

En una época de redes sociales son varias las tendencias y dinámicas que se ponen de moda, por ejemplo, el responder en pareja al menos cinco cosas que no le gustan al uno del otro. En este sentido, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quisieron compartir con sus seguidores en TikTok lo que menos les agrada uno del otro.

Fue la influenciadora paisa quien comenzó con la tendencia y comentó sobre su novio: “Algo que no me gusta de Pipe es que andas con gente para todas partes... cargas como a 20 personas detrás tuyo. No entiendo”.

Cuando le llegó el turno al cantante de música popular, se refirió a la insistencia de su pareja porque se pinte sus canas. Vale mencionar que, aunque el caleño apenas tiene 30 años de edad, su cabello ya tiene varios mechones plateados.”No me gusta de ti que más o menos una vez a la semana, cuando estamos en el baño por la mañana y me ves las canas, insinúas que si no me quiero pintar el pelo... me da puter*a”. Aquí el video compartido por la pareja:

En lo corrido de su relación sentimental, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han sido padres en dos oportunidades: en primer lugar, con su hijo Máximo, quien nació en octubre de 2020. Ya para octubre de 2022 tuvieron a su segundo bebé, a quien le dieron el nombre de Domenic.

Además de ser pareja y haber colaborado musicalmente una que otra vez, también tienen negocios en común, como lo es su restaurante Rancho MX, en el que Pipe Bueno también suele ofrecer presentaciones musicales. El lugar es frecuentando por diferentes figuras del entretenimiento colombiano, puesto que goza de mucho éxito entre el público.