El equipo bogotano que le dijo “no” a Gustavo Puerta, la nueva joya colombiana que ahora jugará en Alemania

El jugador colombiano tuvo la oportunidad de militar con un club de la capital colombiana. @bayer04_es - Twitter

Gustavo Puerta, una de las joyas del fútbol colombiano, fue comprado por el Bayer Leverkusen, equipo que en principio lo cederá al F. C. Núremberg de la segunda división alemana y de esta manera continuará su carrera en el viejo continente. El capitán de la selección Colombia sub-20 firmó un vínculo contractual con el equipo de la Bundesliga hasta 2028 y de esta manera se despidió del Bogotá FC, equipo que le dio su primera oportunidad como jugador profesional.

El campeonato Sudamericano sub-20 que se está desarrollando en Colombia ha puesto a varias de las grandes figuras del fútbol colombiano en la mira de diferentes equipos de todas partes del mundo, como fue el caso de Gustavo Puerta, sin embargo, recientemente se conoció una situación que pudo haber cambiado el futuro del mediocampista. Se reveló que hace un tiempo uno de los clubes emblemáticos de la capital del país le dijo que no al jugador que ahora militará en el fútbol alemán.

Bogotá F.C era dueño de sus derechos deportivos, sin embargo, tras haber sido una de las grandes figuras de la primera ronda del campeonato sudamericano, el jugador destacó y se convirtió en una de las principales piezas en el esquema táctico del entrenador Héctor Cárdenas. Ahora el equipo alemán es dueño de su pase y por esta razón decidió ceder al volante de 19 años al F. C. Núremberg de la segunda división con el objetivo de que se acople al fútbol europeo y rápidamente pueda ser parte de la plantilla principal del Leverkusen.

Gustavo Puerta anotó el gol de Colombia en el empate 1-1 en el partido pasado ante Brasil en el Sudamericano sub-20. Conmebol.

El equipo bogotano que le dijo que no a Puerta

Bayer Leverkusen pagó 2 millones de euros a Bogotá para quedarse con los derechos deportivos de Gustavo Puerta y el mediocampista se convirtió en el tercer colombiano en firmar con el club alemán. Sin embargo, la figura de la selección Colombia se marcha del país sin haber no pudo disputar ni un solo minuto en cancha en la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano, algo que pudo haber sido muy diferente.

De acuerdo con la información revelada por el periodista a Carlos Villamil, Gustavo Puerta, antes de llegar a Bogotá F.C, tuvo la oportunidad de llegar a uno de los clubes más representativos e históricos de la capital colombiana. Al parecer el mediocampista presentó algunas pruebas físicas en Independiente Santa Fe, pero el club no lo admitió. Esta situación se presentó durante la era en la que el Cardenal era dirigido por el argentino Martín Cardetti.

El entrenador argentino llegó a Independiente Santa Fe tras haber destacado en su paso por Bogotá FC, sin embargo, en el club Cardenal no pudo destacar. Martín Cardetti llegó a inicios de 2022 con el objetivo de llevar al club a competir por la Liga BetPlay y por la Copa BetPlay, algo que no sucedió. En el torneo local el León quedó en el décimo puesto y no clasificó a los cuadrangulares, mientras que en la copa fue eliminado en octavos de final por Junior de Barranquilla.

Directivas del F. C. Núremberg, felices con la llegada del colombiano

El equipo alemán contará con la presencia de Gustavo Puerta para lo que queda de temporada y las directivas del club resaltaron su llegada y se mostraron felices de poder contar con el jugador colombiano. También resaltaron la importancia de lograr este tipo de acuerdos con clubes de la Bundesliga.

“La transferencia es un anticipo de la nueva temporada y no una medida inmediata. Habl en nombre del “club” que podamos implementar tales modelos con clubes establecidos de la Bundesliga. Nos gustaría agradecer al Bayer Leverkusen por la confianza en este contexto”, aseguró Dieter Hecking, director deportivo del F. C. Núremberg.

Por otra parte, Olaf Rebbe, también director deportivo del equipo alemán, destacó que, “Gustavo se puede utilizar de forma variable en el centro del campo. También impresiona como líder y goleador en el Campeonato Sudamericano Sub-20. Hemos tenido muy buenas experiencias con este tipo de modelos de alquiler en el pasado reciente, por ejemplo con Jens Castrop. Gustavo tendrá tiempo para aclimatarse e integrarse bien con nosotros”.