Este fue el relato de uno de los sobreviviente de la masacre en Barranquilla: “Fue el mismo Dios el que me dijo devuélvete”

Esta se configura como la primera masacre en la ciudad, en lo que va del 2023.

Durante el encuentro entre el Junior y el Deportivo Medellín en el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez de Barranquilla, ocurrió un hecho que enluto a la ciudad y se tradujo como su primera masacre en lo que ha transcurrido el 2023.

En un local comercial donde varios barranquilleros bebían cerveza y observaban el partido del ‘Tiburón’ en una tienda del barrio El Santuario, cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas marca Bóxer y NKD abriendo fuego, tras la ofensiva sicarial de los sujetos seis personas resultaron heridas mientras cuatro perdieron la vida, incluyendo al patrullero de la Policía Nacional, Reinaldo José Orozco.

Al respecto del homicidio colectivo habló una de las personas sobrevivientes al ataque, quien señaló que los sicarios atacaron con mini uzi. El sobreviviente indicó su testimonio a Semana, resaltando que fue por suerte que no terminó con una bala dentro de su cuerpo: “Iba a mamarle gallo a una de las víctimas, pero fue el mismo Dios el que me dijo devuélvete, o sino yo hubiera caído. No había alcanzado a llegar cuando sentí la primera ráfaga”.

En la declaración del sobreviniente que no reveló su identidad por cuestiones de seguridad, comentó cómo se vivió el instante previo al ataque armado, con un sicario dentro del local comercial observando el panorama antes de abrir fuego.

“Fueron momentos de pánico porque el tipo llegó, pidió una cerveza y se dirigió hacia donde estaban los cuatro muertos, cuando iba para donde ellos sacó una mini uzi e hizo la primera ráfaga”, indicó a Semana.

Tras el ataque, las autoridades distritales convocaron un consejo de seguridad, que se llevó a cabo en la mañana del lunes, 30 de enero, en las instalaciones de la alcaldía, para generar estrategias que reduzcan y limiten los asesinatos en el sector. Empezando por encontrar y judicializar a sus autores, por quienes, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla ofreció hasta 80 millones de pesos:

“La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Alcaldía Distrital ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos a quien brinde información que permita el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche de este domingo (29 de enero) en el barrio El Santuario, de Barranquilla, en el que cuatro personas perdieron la vida y otras más resultaron lesionadas”.

Aunque las autoridades continúan en la investigación de los móviles, las teorías preliminares arrojarían que el narcotráfico estaría detrás del homicidio colectivo que conmocionó a la capital del Atlántico.

“Ya estamos recibiendo información. Estamos trabajando con las cámaras del sector que afortunadamente lograron captar momentos previos y posteriores. Esperamos capturar a los autores materiales”, comentó el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Jorge Urquijo.

Los hechos

Según el informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en dos motocicletas se movilizaron los autores materiales del atentado criminal que terminó con la vida de cuatro hombres en la noche del domingo 29 de enero.

El ataque, que según testigos, se registró sobre las 9:30 de la noche, tuvo lugar en un establecimiento comercial conocido como Tienda y Estadero La 8, ubicado en la carrera 8 con calle 51, en el barrio El Santuario.

De acuerdo con la información del ataque, las cuatro víctimas fatales fueron identificadas como Reinaldo José Orozco Picalua, Hanner Andrés Guevara Correa, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento.

Entre los fallecidos, comentaron las autoridades, se encontraba el patrullero activo de la Policía Nacional Reinaldo José Orozco, que vestía de civil y falleció tras los impactos de bala.

Tras el ataque, los cuerpos de los cuatro hombres quedaron tendidos en el piso del negocio frente a un televisor que transmitía el partido que enfrentaba al Junior de Barranquilla contra el Independiente Medellín.