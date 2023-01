Belizza Ruiz desmintió nuevamente a Irene Vélez sobre cifras de reserva de hidrocarburos

La viceministra de energía, Belizza Ruiz, arremetió nuevamente contra la ministra Irene Vélez por las cifras erróneas del informe sobre las reservas de hidrocarburos.

La viceministra de energía, Belizza Ruiz, que presentó su renuncia el 11 de enero de 2023, nuevamente salió a dar explicaciones sobre el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, en el que la jefe de la cartera de Minas, Irene Vélez Torres, incluyó su nombre sin consentimiento, además que soportó las cifras a pesar de ser cuestionadas por la falta de veracidad.

La subalterna reveló que sí se había avisado sobre las imprecisiones en los números, sumado a que estos informes se estarían haciendo de forma clandestina, por pedido de la ministra.

El análisis del informe poco a poco ha revelado más detalles sobre sus inconsistencias, comenzando porque el mismo nombre es la contradicción directa a la defensa principal que ha presentado Irene Vélez, en la que señaló que no es un documento sobre las reservas, a pesar de que el título del archivo así lo sugiere: “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, (vale repetirlo).

En rueda de prensa la ministra explicó que lo contenido son unas proyecciones sobre:

Potencial recursos gasíferos.

Números unificados de contratos.

Contratos en fase cero y suspendidos.

Reservas probadas que beneficiarían a Colombia.

Esto también fue ratificado en el siguiente trino:

Irene Vélez sobre informe de reservas. @IreneVelezT

La proyección o análisis, como lo dijo la ministra, se convirtió en un dato concreto, repetido no sólo por Irene Vélez en espacios como el Foro Económico Mundial, en Davos, sino hasta por el presidente Gustavo Petro, que no hizo parte de la elaboración del informe (dato ratificado por la misma funcionaria), pero que sí aparece dentro de los nombres del archivo, que según la explicación, hacen parte de la “página legal” más no de los autores, pues por protocolo se referencian los líderes de la política.

Irene Vélez en rueda de prensa asegura que lo que se presentó en el informe son las proyecciones de las reservas de hidrocarburos.

Es allí donde entran las aclaraciones de la viceministra, Belizza Ruíz, que nuevamente consideró que debía eliminarse su nombre del archivo y dio detalles sobre como se elaboran los informes dentro de la cartera de Minas y Energía.

Primero, describió cómo fue que se enteró del informe, añadiendo que en ningún momento se le consultó o pidió algún concepto:

“Es imposible manifestar la inconformidad de un documento que no se conoce. El documento yo lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter (...) no es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no no se presentó anticipadamente y nunca pasó por mi despacho”, detalló a través de Caracol Radio.

Añadió que la ministra envía a asesores a hacer documentos que nunca pasan por los despachos de los viceministros. Es por esto que ella nunca tuvo conocimiento de la elaboración del informe, que corresponde directamente a la dependencia de energía, oficina que lidera Belizza Ruiz.

Estos son los reparos de Belizza Ruiz al informe de reservas de hidrocarburos presentado por Irene Vélez.

Los reparos de la viceministra al informe soportado por Irene Vélez

Belizza Ruiz aseguró que sí se le había comentado a la ministra que habían errores e inconsistencias en los datos, tanto de carácter técnico, normativo como jurídico; no solo por los asesores de la misma entidad, sino también por parte la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería (dependencias que le pidieron al presidente Petro que le aceptaran la carta de renuncia a la viceministra).

Ruiz aseguró que su nombre se debe retirar del documento, pues no participó, ni siquiera, de la revisión, ni mucho menos hubo un pedido sobre la elaboración de este tipo de análisis. Pero, detalló que no son ciertas las estimaciones de las reservas de hidrocarburos que se presentaron, ni las de las que se han comentado:

“El despacho del Viceministerio de energía a través del director de hidrocarburos le manifestó directamente a la ministra que el informe tenía errores técnicos y podía prestarse para malas interpretaciones por los análisis y las figuras que en este documento se encuentran, y como en efecto está ocurriendo. Esa información la expresó directamente el director de hidrocarburos, y reitero, esta dirección hace parte del despacho del viceministerio de energía”, dijo a Caracol Radio.

Adicionalmente, Belizza Ruiz explicó que técnicamente no es válido que se sumen todas las reservas de hidrocarburos, ya que por esto se pueden hacer interpretaciones erróneas en las proyecciones, como las que hizo Irene Vélez:

“Las cifras concretas, que requiere el presidente para que no de información que no corresponde con la realidad es el análisis probabilístico de las reservas: 1p, 2p y 3p que respectivamente es 90% 50% y 10%. Aunque tengamos las cifras desagregadas, no podemos olvidar que esto surge de un análisis de probabilidad y eso quiere decir que no nunca tiene 100% de probabilidad de ocurrencia de la extracción de un recurso energético, como son los hidrocarburos. Aquí simplemente se enuncian estos porcentajes, pero no se le dice al lector realmente al incluir el porcentaje que surge del análisis probabilístico cuanto exactamente. podría. porque hay que usar esa palabra, obtener en caso que esa reserva 3p pase a 2p, o de 2p pase a 1p”, señaló en la entrevista anteriormente citada.

Finalmente, reveló que hay una metodología internacional que siguen todos los ministerios en el mundo, pero que para este caso no se cumplió. Este rechazo por parte de funcionarios dentro de la misma cartera es lo que tiene en duda la veracidad y fiabilidad de las citas presentadas. Además, otros analistas se han sumado y agregado inconsistencias a las que detalló Belizza Ruiz.