Colombia

Gustavo Bolívar cuestionó la reacción social tras la muerte de Joan Sebastián Guerrero por parte del ICE en EE. UU.: “Mezquino e inhumano”

El exsenador señaló que hay una disminución del rechazo social frente al crimen del joven colombiano después de que se conocieran sus afinidades políticas

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Gustavo Bolívar, sobre el asesinato de Joan Sebastián Guerrero: “Mal la reacción ante su ideología” - crédito Presidencia de Colombia - Red social Facebook
Gustavo Bolívar, sobre el asesinato de Joan Sebastián Guerrero: “Mal la reacción ante su ideología” - crédito Presidencia de Colombia - Red social Facebook

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar expresó en su cuenta oficial de X su preocupación por las reacciones tras el asesinato del joven colombiano de 26 años, Joan Sebastián Durán Guerrero, durante un operativo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Estados Unidos el lunes 13 de junio de 2026.

Bolívar aseguró que la indignación colectiva se desvaneció cuando se conocieron las posturas políticas de la víctima. Según dijo, “me parece mezquino e inhumano que mucha gente se indignó por el asesinato de Joan Sebastián Guerrero, pero apenas se enteraron que apoyó a Abelardo de la Espriella dejaron de indignarse”.

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El exfuncionario subrayó la importancia de preservar la dignidad humana, al afirmar: “Es un colombiano, independientemente de su ideología y lo que le pasó a él, en este mundo brutal donde un inmigrante vale menos que un voto, puede pasarle a cualquiera”.

Gustavo Bolívar criticó la selectividad en la indignación por el crimen de Joan Sebastián Guerrero - crédito @GustavoBolívar/X
Gustavo Bolívar criticó la selectividad en la indignación por el crimen de Joan Sebastián Guerrero - crédito @GustavoBolívar/X

La controversia impulsada por el mensaje de Bolívar reabrió discusiones sobre la convivencia y el respeto en el ámbito político nacional. “Mal”, concluyó el exsenador, cerrando su intervención con una crítica a las actitudes que, a su juicio, deshumanizan a quienes piensan diferente.

Protestas en Maine tras la muerte del colombiano a manos de agentes de ICE en EE. UU.

Miles de personas se congregaron en las calles de Biddeford, en el estado de Maine, para exigir justicia tras la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, repartidor colombiano de 26 años, ultimado por agentes del ICE en hechos que son materia de investigación.

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La noticia conmocionó a la comunidad inmigrante y desató una ola de protestas en esta ciudad de 22.000 habitantes, donde la indignación se manifestó con consignas y reclamos dirigidos a las autoridades federales.

Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

La reacción colectiva se hizo visible en pocas horas. Decenas de manifestantes coparon la avenida principal de Biddeford, portando carteles con frases como “ICE Kills”, “Abolish ICE” y “Is this the America we want?” (“ICE mata”, “Abolir el ICE” y “¿Es esta la América que queremos?”).

Velas y flores cubrieron la acera donde falleció el joven, mientras una pancarta resaltaba: “Immigrants make Biddeford great” (“Los inmigrantes hacen grande a Biddeford”).

Common Dreams recogió el testimonio de la ciudadana Marcia Hanes, quien expresó: “Es horrible. ICE debe ser desmantelada. No los queremos en Maine, ni en Estados Unidos”.

El caso adquirió dimensión nacional e internacional tras conocerse que Durán Guerrero tenía permiso laboral vigente, estaba casado y era padre de una niña de tres años.

El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió que no era el objetivo de la orden de arresto que los agentes buscaban ejecutar. Dos días antes de su muerte, el joven publicó en Facebook una foto junto a su hija, acompañada de un mensaje de amor por su cumpleaños. “3 años después 🗓⏳👣 Te amo mi princesa hermosa 🥰🥰”, señaló.

Los homenajes en memoria del ciudadano colombiano se llevaron a cabo en Biddeford (Maine) la tarde del lunes 13 de julio de 2026 - crédito EFE/EPA/TROY R. BENNETT
Los homenajes en memoria del ciudadano colombiano se llevaron a cabo en Biddeford (Maine) la tarde del lunes 13 de julio de 2026 - crédito EFE/EPA/TROY R. BENNETT

La muerte de Durán Guerrero no fue un hecho aislado. En la última semana, otro inmigrante, Lorenzo Salgado Araújo, perdió la vida en condiciones similares en Houston, Texas, luego de que agentes de ICE detuvieran por error su vehículo, lo que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos y la identificación de objetivos en operativos migratorios.

La presión social provocó respuestas inmediatas de las autoridades. El senador Angus King anunció que el secretario del DHS, Markwayne Mullin, se comprometió a garantizar una investigación completa y transparente. Paralelamente, la Fiscalía General de Maine abrió una investigación formal.

Según cifras oficiales, ICE arrestó a 546 personas en Maine entre el inicio del nuevo mandato presidencial y el 11 de marzo de 2026, con una proporción menor de detenidos con antecedentes penales respecto al periodo anterior.

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