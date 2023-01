Nairo Quintana se retiraría del ciclismo: gracias Colombia por tu cariño

El pedalista boyacense podría retirarse de su carrera profesional pues no encontró equipo para la próxima temporada. Archivo (Colprensa)

Es incierto el futuro profesional de Nairo Quintana. El laureado ciclista convocó a una rueda de prensa para el miércoles 25 de enero con el fin de anunciar o no el fin de su carrera como profesional. Dichos rumores surgieron debido a que para la presente temporada ningún equipo europeo decidió apostar por él.

En medio de esa incertidumbre, el pedalista nacido en Cómbita —Boyacá— compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram que fue entendido por buena parte de sus seguidores como una despedida de las pistas y las carreteras. En aquel clip, se ve al deportista recorriendo a bordo de su caballito de acero una vía del país; de hecho, hubo un momento en el cual mira a la cámara y hace un ademán de agradecimiento con su mano.

“Gracias, Colombia”, dijo Quintana. Sumado a eso, el video estuvo acompañado de la canción Colombia, mi Encanto interpretada por Carlos Vives, y por el mensaje “gracias Colombia por tanto” en letras blancas. Incluso, se ve que también que saluda a varias personas que están ubicadas a un lado de la carretera y lo saludan tan pronto lo reconocen.

A través de redes sociales, el pedalista boyacense envió un mensaje que fue entendido por buena parte de su fanaticada como una despedida. Video: Instagram (nairoquincoficial)

En poco tiempo, el video logró más de 45 mil reproducciones y cientos de comentarios, muchos de ellos devolviéndole el agradecimiento y hasta despidiéndose del destacado deportista.

Reacciones como “No te vayas Nairo”, “Gracias por la humildad, generosidad y hacer historia en el ciclismo”, “El capo verdadero!!! Gracias por tantas alegrías!!”, “Grande, Nairo! Gracias por tanto. Buen camino” y “No se retire. Sigue en la pelea. Todo el país te apoya y quiere” destacaron en clip. Además, figuras como el nadador Orlando Duque, Gusi y el actor Sebastián Martínez también le agradecieron al boyacense.

La razón por la cual los equipos europeos le cerraron la puerta a Nairo

Desde septiembre del año pasado, el boyacense ha visto su carrera convertirse en un calvario completo, luego de que su exequipo, el Arkéa Samsic, finalizara su contrato por sorpresa y le diera la espalda justo cuando el ciclista necesitaba más respaldo.

La denuncia que realizó la UCI, pocos días después de finalizada la última edición del Tour de Francia, del aparente uso indebido de tramadol por parte del colombiano en competencia, y que luego fue ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), causó un efecto dominó de grandes dimensiones en la vida profesional de Quintana.

Apenas la escuadra francesa decidió romper relaciones con el boyacense. Este inmediatamente se puso a buscar un nuevo equipo que le diese la oportunidad de continuar su carrera, ya que incluso a sus 32 años de edad, sus piernas todavía le permiten competir al máximo nivel en el ciclismo de ruta; sin embargo, todos los equipos terminaron cerrándole la puerta.

En ese orden, la razón principal por la cual los grandes titanes europeos e incluso, los equipos categorizados ProTour, lo que vendría siendo como la “segunda división” de este deporte, no quieren la firma de Quintana, es por las posibles consecuencias que podrían ver en la temporada si lo incluyen en sus filas.

Los casos de dopaje en el ciclismo siempre han sido delicados y las escuadras del viejo continente prefieren no estar involucrados en ese tipo de situaciones y evitar estar relacionadas con corredores que hayan tenido un pasado con sustancias prohibidas. Lo que no termina de sentar bien en Nairo, es que si bien el tramadol no está permitido por la UCI, la Agencia Mundial Antidopaje —Wada— no lo tiene prohibido.

