Políticos piden al Ministro de Defensa renunciar por caso de corrupción en Guatemala

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, en cabeza de Rafael Curruchiche, anunció que se tomarán acciones legales en contra del ministro de Defensa colombiano, Ivan Velázques, por su participación en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por aprobar aparentemente acuerdos de cooperación con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht.

Lo anterior, ha generado polémica y cuestionamientos de varios políticos. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Uribe, expresó en sus redes sociales que esta situación complica al país y por esto realiza una petición al ministro Velásquez de abandonar su cargo.

“El ministro de Defensa de Gustavo Petro debe apartarse del cargo inmediatamente porque está vinculado a un proceso de corrupción con Odebrecht en Guatemala. Por su parte, el presidente Petro y su Gobierno deben honrar la convención interamericana contra la corrupción y colaborar con la justicia guatemalteca”, dijo el congresista.

Otra política que se hizo referencia al tema fue la congresista María Fernanda Cabal, quien pidió al jefe de cartera no usar documentos oficiales al pronunciarse sobre estos asuntos: “El señor Velásquez no debería usar los membretes del Ministerio de Defensa Nacional para pronunciarse sobre el proceso que se le sigue en Guatemala. Ese no es un asunto institucional, sino personal”.

Un representante más que se suma a esta situación es Hernán Cadavid, quien resaltó sobre un debate político al canciller Álvaro Leyva para que explique todo lo que viene sucediente. “El Gobierno de Colombia acaba de crear un problema diplomático enorme por la justicia de un país (Guatemala) pide investigar a Iván Velásquez”, resaltó.

Cabe resaltar que, en horas de la mañana del martes 17 de enero, el presidente Gustavo Petro, desde Davos, en Suiza, aseguró que defenderán a Iván Velásquez, ministro de Defensa, ante los señalamientos que hizo en su contra el Ministerio Público de Guatemala. Advirtió que las acciones que se emprendan podrían poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro; y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, afirmó el presidente Petro.

La Cancillería ya llamó a consultas a la embajadora colombiana en Guatemala, Victoria González Ariza, pocas horas después de que la autoridad judicial de ese país anunciara públicamente la investigación en contra de Velásquez, aunque el ministro colombiano no ha sido notificado de la decisión.

Según el presidente Petro, fueron esas investigaciones las que ahora persiguen al actual ministro de Defensa Nacional. “Como a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, y el ministro Velásquez lo hizo cuando fue nombrado en la comisión independiente judicial de las Naciones Unidas para destruir la impunidad que dominaba, y domina, la república de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó”, sostuvo el mandatario Colombiano.

El mandatario señaló que, contrario a lo que afirma el Ministerio Público ahora, Velásquez provocó una ruptura de los intereses poderosos y corruptos de ese país para “descubrir caminos de mayor transparencia, en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”.

A través de un comunicado, el ministro Iván Velásquez expresó: “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala”, mencionó.

“Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como Ministro de Defensa Nacional”, concluyó el jefe de cartera ante las acusaciones.

