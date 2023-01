Paulo Autuori responde a la hinchada de Atlético Nacional por la salida de algunos jugadores

El entrenador se refirió al equipo verdolaga y las críticas por parte de la hinchada. (Colprensa - Sergio Acero)

Atlético Nacional se enfrentó a Alianza Lima en la denominada ‘Noche Verdolaga’ y los juveniles del equipo fueron los encargados de darle el triunfo al cuadro dirigido por Paulo Autuori. Óscar Perea, Juan Pablo Tatay Torres y Samuel Velásquez, fueron los encargados de marcar. Aunque se esperaba una mayor presencia de los hinchas del equipo paisa, solo 8.214 seguidores estuvieron presente en el Atanasio Girardot.

La victoria del equipo le permite al entrenador brasileño ver variantes y opciones dentro de la plantilla antes del inicio de la Liga BetPlay 2023-I, el cual se llevará a cabo el 25 de enero ante Once Caldas, en el estadio Atanasio Girardot. Tras el encuentro amistoso, el técnico se refirió a lo sucedido en el campo de juego, a algunas quejas por parte de los hinchas en contra de las directivas y los objetivos que esperan cumplir en esta temporada.

Es importante señalar que muchas de las quejas y críticas por parte de la hinchada de Atlético Nacional en contra de las directivas se dio por la salida de algunos jugadores, los pocos refuerzos y los altos costos que tuvieron los abonos, los cuales tuvieron que ser modificados en tres ocasiones. Esto hizo que muchos aficionados se molestaran y lo manifestaran con pancartas, grafitis y arengas.

Atlético Nacional se impuso por 3-0 ante Alianza Lima. Atlético Nacional

Paulo Autuori le envió un mensaje a la hinchada

Tras el enfrentamiento con Alianza Lima, el técnico de Atlético Nacional habló con la prensa sobre muchas de estas situaciones que se han ido presentando. Destacó la victoria ante Alianza Lima y afirmó que para ellos poder trabajar en armonía, es importante contar con el apoyo de los aficionados.

“El fútbol solamente es fútbol cuando los dos protagonistas están unidos, jugadores e hinchas. Nosotros queremos trabajar en armonía, en paz y sabemos que los hinchas son fundamentales con el apoyo que dan siempre llenando los estadios”, aseguró el entrenador.

Además, el técnico brasileño afirmó que, “nosotros debemos hacer que eso sea posible y que ellos (la afición verdolaga) cada vez más crean en este proyecto y estamos acá para responderles, no vamos a huirle a nuestras responsabilidades”. Atlético Nacional deberá dejar atrás su presentación en la Liga BetPlay 2022-II cuando fue eliminado en la fase del todos contra todos.

Para esta temporada, tanto las directivas del club como el mismo cuerpo técnico se trazó una línea clara de objetivos que van desde una buena presentación en los torneos locales como la Liga BetPlay y la Copa BetPlay, así como a nivel internacional, en este caso en la Copa Libertadores, certamen en el que ya se encuentra ubicado en la fase de grupos. “Seguramente así vamos a estar más cerca de los objetivos que nos hemos trazado para esta temporada”, afirmó el timonel.

“Vamos por el camino de aprovechar la cantera y no importa que la gente piense que falta esto o lo otro, porque tenemos jugadores con jerarquía y experiencia para apoyar a todos los jóvenes valores y tener un equipo equilibrado”, aseguró Paulo Autuori tras la victoria en la Noche Verdolaga.

Sobre algunos jugadores juveniles que estarán disponibles en la plantilla a lo largo de este arranque de 2023, el timonel destacó que, “los muchachos solo pueden ganar experiencia jugando. Estamos seguros de la calidad de jugadores de la cantera, por lo que traer y traer futbolista es contradictorio con lo que queremos hacer”. Por último, fue contundente ante la crítica y aseveró que, “si gusta o no, no sé, pero para otro tipo de trabajo, entonces deberían buscar otro entrenador. Yo regresé porque este proyecto me lo ofrecieron los directivos y acepté con mucha satisfacción por lo que se quería hacer”.

