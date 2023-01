Operador de cementerio responde a Claudia López: “si hay corrupción entregaré el contrato ”

Claudia López, Alcaldesa de Bogotá.

Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, dio sus primeras declaraciones tras los señalamientos de Sergio Venegas y de la renuncia de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UASP), Luz Camacho.

Parada, respecto al pago de coimas para que se le adjudicara la licitación para manejar el cementerio Serafín, señaló que vino a conocer de Sergio Vengas meses después de ganar el contrato de la UAESP.

También Parada señaló que las aseveraciones de la alcaldesa de Bogotá fueron desafortunadas en las que tildó a los integrantes del consorcio como “corruptos”.

“Yo si quiero invitar a la alcaldesa de Bogotá para que haga una mesa de trabajo y conozca a ciencia cierta cómo se está desarrollando en contrato de concesión, qué está sucediendo al interior del contrato y que no haga señalamientos a base de mentiras fabricadas de sus funcionarios y colaboradores cercanos a ella y mucho menos verdades a medias”, señaló Eder Parada.

Además, el empresario señaló que, si existe algún acto de corrupción o algún manejo irregular por parte del concesionario que haya sido generado por el mismo y no inducido por la mala administración de la interventoría y la supervisión, le entregará a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el contrato de administración del cementerio de Ciudad Bolívar, sin realizar ningún litigio en contra del Distrito.

Parada dice que hasta el momento no han sido requeridos por parte de la Contraloría sobre el informa que este ente entregó sobre las visitas que hizo en noviembre y diciembre al cementerio; además señala que este carece del conocimiento del contrato de concesión, pues para él solo se sustenta en informes de algunos funcionarios de la UAESP.

“Me interesaría muchísimo que la Contraloría nos llamara a nosotros e hiciéramos mesas de trabajo y conociera a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo al interior y conozca la mala estructuración del contrato que han llevado a que las cosas estén en la posición en la que se encuentran”, dijo Parada.

Sobre los hornos crematorios, Parada señala que Venegas no tiene ningún conocimiento de cómo es el proceso de cremación de los cuerpos que llegan al cementerio y puso en tela de juicio su testimonio, pues -según él- el contrato arrancó en junio de 2021, y el Paro Nacional se dio en mayo del mismo año, haciendo referencia a la presunta desaparición de cuerpos en el estallido social de hace dos años.

Las declaraciones de Sergio Venegas en contra de la UAESP

El contrato por administración de los cementerios oscila en los 41.300 millones de pesos, pero no todo el dinero sale de distrito, sino que el administrador se queda con parte de los servicios funerarios que pagan los usuarios.

El negocio es jugoso para el administrador, ya que, en palabras del propio Venegas, los cementerios pueden llegar a recolectar 400 millones de pesos en un solo día, que el 90 por ciento va a parar a las manos de los privados.

Venegas señaló que, en el Hotel Tequendama, en la cafetería Oma del segundo piso, se encontró con otras personas, entre las que estaba -según él- Luz Amanda Camacho, directora de la UAESP. Allí se les entregó a los funcionarios el dinero de los sobornos para que le adjudicaran el contrato.

“De la administración de Claudia López; había un señor que no conozco; estaba la directora de la UAESP, la subdirectora Íngrid, una persona que andaba constantemente con la subdirectora y un ingeniero: William”, dijo al portal Cambio.

Venegas señaló que no solo tenía que ver con la contratación, sino con la estructuración de este, en el que se ponía “a disposición de ellos” a funcionarios de la UAESP para salvaguardar la responsabilidad del nuevo administrador y facilitara que el privado se quedará con gruesa parte del dinero obtenidos en los cementerios.

sobre este hecho se pronunció la propia directora de la UAESP, respecto a la adjudicación del contrato y lo negó todo a la Revista Cambio.

“No tienen ni cómo resolver el contrato, porque no tienen ni idea de eso y… Yo lo dije en el Concejo: a mí me pueden esculcar todo en la vida, mis cuentas, mis deudas, mi familia, yo me defiendo con todo, porque estoy orgullosa de ser la mujer que soy, la mujer trabajadora y seria que soy”, dijo a ese medio de comunicado Luz Amanda Camacho.

