El diputado nacional Guillermo Montenegro, ex juez y ex fiscal, cumplió 56 años el 30 de diciembre. Mudado ya hace un año a la ciudad en la que nació, con deseos de ser intendente y con apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal y de todo el equipo de Cambiemos, celebró junto a amigos y ex compañeros de colegio.