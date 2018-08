El audio se viralizó en Río Negro y Neuquén. Era la voz de una mujer contando lo que vio mientras esperaba para hacer un trámite el viernes 17 de agosto. De tan perfecto el relato no parecía real pero la información la confirmó el director de Licencias de Conducir de la municipalidad de Neuquén Capital, Mauro Espinosa: el ex secretario general de la Presidencia, hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner, fue a renovar su registro de conducir en su provincia pero no se lo permitieron.