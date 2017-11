En 'portuñol', la brasilera Dorrit Harazim agradeció el Konex Mercosur que no dudó al confesar más de 70 años en los que profesó un intenso recorrido que incluyó la cobertura de guerras en Vietnam y en Emiratos Árabes. Admitió además que "nuestra tendencia a la vanidad es bastante grande" aunque subrayó que el rol del periodista "no es ser héroes ni jueces" y que debe apuntar "a investigar a los poderosos y dar voz a los humildes". Con la misma distinción, la chilena Mónica González recordó que 40 años atrás cruzó la Cordillera de los Andes para investigar el llamado plan Cóndor en el marco de la última dictadura. Para ella "el desafío no es si hay trabajo o no hay trabajo, el problema es peor, es el crimen organizado que no es el narcotráfico sino la corrupción". Ambas celebraron la tarea en consorcios o colaboración entre periodistas de distintas nacionalidades.