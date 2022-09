Carlos Achetoni fue reelecto como presidente de la Federación Agraria Argentina: “Vamos a luchar por una agricultura con agricultores”

Carlos Achetoni, tras ser reelecto al frente de la Federación Agraria.

Carlos Achetoni fue reelecto hoy presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), una de las entidades que forma parte de la Mesa de Enlace. Fue durante la realización del 108° Congreso Anual Ordinario de la entidad, que se realizó durante dos días en un hotel de la ciudad de Rosario. Además, en lo relacionado al funcionamiento de las representaciones de los productores, ayer consiguió un nuevo mandato al frente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino, quien obtuvo el 66% de los votos frente a la fórmula que encabezó Alejandro Ferrero.

Acompañarán a Achetoni, en la conducción de la entidad que representa a los pequeños y medianos productores, Elvio Guía (Entre Ríos) y Marcelo Banchi como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Además, Martín Spada (Las Palmas, Chaco) y Natalia Valeri (Bigand, Santa Fe) fueron elegidos para la Sindicatura titular y suplente de la Federación Agraria Argentina.

Hay que recordar que ayer durante el acto inaugural del Congreso se generó un hecho que alarmó a los asistentes, cuando un grupo de productores irrumpió a los gritos reclamando que sean acreditados para formar parte de las elecciones. Tras varias horas de cuarto intermedio, se retomó la actividad con la votación para elegir a directores titulares y suplentes. En la misma el sector de Carlos Achetoni logró una importante victoria que derivó hoy en la reelección como presidente de FAA.

Al momento de hacer uso de la palabra tras las elecciones, Achetoni agradeció a todos los dirigentes que participaron del Congreso, y expresó: “Más allá de la contienda electoral, quiero decirles a todos los distritos que el que me votó en contra no es mi enemigo, y el que me votó a favor no será sólo al que represente, voy a representar a todos. Nosotros somos personas que pasamos, la que debe quedar fortalecida es la institución. Ojalá nos reencontremos y hay mucho porqué trabajar para ese pequeño y mediano productor, para esa agricultura familiar, para ese interior del país donde muchas veces quedamos tan lejos cuando se reclama en Capital Federal”.

Carlos Achetoni, junto a los demás integrantes de la Mesa de Enlace.

Y agregó: “Día a día vemos que está creciendo la concentración, el desplazamiento de los pequeños y medianos productores, y una vez que nos vamos del circuito productivo difícilmente tengamos la posibilidad de volver a producir, y esto año a año lo vemos con más preocupación, porque de a 5.000 productores por año es un ritmo bastante acelerado, y en poco tiempo nos podemos quedar con un feedlot humano, concentrada la gente en la ciudad, y con la tierra con pocos dueños, donde la producción va a estar, pero no va a haber agricultores. Eso tenemos que defender siempre y lo vamos a hacer, la agricultura con agricultores”.

Convocatoria a los jóvenes

Además, durante su discurso Achetoni realizó un llamado a la juventud. Al respecto, dijo: “Les pido a todos que nos unamos, que peleemos junto a nuestros jóvenes para cambiar esta realidad. Que le marquemos la cancha a la política. Que la política, en su salsa y en su mayoría, se pelea por mejores posiciones para sí mismo, no para nosotros. Luchemos para marcarles la cancha para que se concreten las políticas públicas que reclamamos para los pequeños y medianos productores”.

A todo esto, el reelecto presidente propuso realizar la tarea de representar gremialmente a los productores, y por otro lado capacitar a los jóvenes para que los mismos empiecen a tener un rol protagónico en el escenario de la política. “Sin importar del color que sean, que sean ellos quienes nos defiendan en un Concejo Deliberante, en las legislaturas provinciales, o en el Congreso de la Nación. Si nos proponemos esa tarea juntos, seguramente será más difícil para la clase política hacerse la desentendida y dejarnos abandonados. Vamos a luchar para que donde haya un productor, sea respetado y que tenga la posibilidad de ver un horizonte claro de poder desarrollarse, progresar, tener expectativas, de crecimiento, que es lo que inspira a los jóvenes a quedarse en el campo”, señaló Achetoni.

