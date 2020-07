En Vicentin celebraron el anuncio presidencial y dijeron que el plan de expropiación “sólo trajo incertidumbre y confusión”

(Foto: Mario Sar)

Hubo satisfacción en la conducción de Vicentin tras conocerse la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de dar marcha atrás con la intervención y expropiación de la agroexportadora.

Tras los mensajes del presidente publicados en su cuenta de Twitter, señalaron a Infobae desde la compañía: “Celebramos que se cierre este capítulo que no iniciamos nosotros, que nunca debería haber comenzado y que sólo trajo incertidumbre y confusión. Queremos encontrar una solución dentro del concurso, como corresponde. Todo lo demás fue innecesario”.

Cabe destacar que, más allá de la marcha atrás del gobierno con el proyecto de intervención, el mensaje presidencial advirtió que el gobierno tendrá fuerte participación en esa instancia judicial. El Presidente señaló que “instruyó a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

Otro de los que opinó sobre la decisión de Alberto Fernández de dar marcha atrás con la intervención de Vicentin, fue el actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical por Formosa y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile: “Es saludable la decisión de derogar este Decreto que no debió dictarse nunca, que le causó mucho daño al gobierno y al País. No puede informar el Juez del Concurso la deuda toda vez que el proceso de verificación de créditos no ha finalizado aún” , manifestó mediante su cuenta de Twitter.

Fideicomiso

El paso previo al DNU conocido hoy fue el el fracaso de la reunión celebrada ayer entre la empresa y el gobierno de Santa Fe para la conformación de un fideicomiso en el marco del concurso de acreedores, que lleva adelante el Juez de Reconquista, Fabián Lorenzini. Desde Vicentin, habían advertido que la idea de que los accionistas se desprendan de las acciones para la constitución del fideicomiso “equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales sean fructíferas”, precisaron mediante un comunicado.

Fabián Lorenzini, Juez que lleva adelante el Concurso de Acreedores de Vicentin

“Las conversaciones mantenidas con representantes oficiales de la Provincia de Santa Fe, a instancias del tribunal concursal, arrojaron – a juicio de esta empresa- muchas más coincidencias que discrepancias. Sí debe hablarse de criterios contrapuestos a propósito de cómo implementar los instrumentos jurídicos enderezados a materializar esas coincidencias”, dijo el directorio de Vicentin, respecto de la idea de constituir un fideicomiso que le dé mayores garantías a los acreedores.

Concretamente, el gobierno de Santa Fe planteó “el desprendimiento de todo derecho de los accionistas respecto de su propiedad sobre el capital social de Vicentin, en la esperanza de que un plan de recuperación que la Provincia y la Nación liderarían tenga un resultado exitoso. Si se mira desapasionadamente este planteo, se aprecia fácilmente que equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales efectivamente sean fructíferas” , expresaron desde la compañía agroindustrial.

Desde Vicentin, aseguraron que la idea del fideicomiso surgió de la empresa a los fines de dar “certeza y garantía del compromiso de los accionistas para cualquier propuesta concursal que, en primer lugar, contemplase la capitalización de créditos y consecuente licuación de la participación de los actuales dueños”. “Es la manifestación inequívoca de que los accionistas de Vicentin negociarán de buena fe y constructivamente una solución integral que lleve a la recuperación industrial y comercial de la empresa”, enfatizó el Directorio de la empresa.

Una vez conocida la noticia de la anulación de la intervención de la empresa, los directivos de Vicentin mostraron una vez más la voluntad de trabajar en el marco del concurso de acreedores que se tramita en los Tribunales de Reconquista, para encontrar una salida a la crisis y hacer frente a la deuda que supera los 1.000 millones de dólares.

