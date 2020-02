En tanto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que seguramente se va a analizar lo expuesto por CRA, pero aclaró que todavía la entidad no tomó posición. "Seguramente lo vamos a analizar, pero todavía no lo hemos hecho. Coninagro todavía no toma posición. Lo que sí en estos momentos todavía no ha habido repercusión interna en cuanto a la decisión de CRA”, concluyó Iannizzotto.