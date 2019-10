“Los pronósticos no son alentadores. Pero si no llueve pronto, hasta los lotes muy buenos sufrirán un gran impacto, ya que no podrán expresar en rinde la gran cantidad de macollos que formaron con el clima frío. Los que están espigando, un 5%, son los que tendrían las mayores pérdidas. El 35% está con la espiga embuchada y resto entre hoja bandera y encañazón”, comentaron los técnicos de la Guía Estratégica para el Agro de la BCR.