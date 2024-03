Recall: una fábrica argentina de autos llamó a sus clientes a cambiar el airbag de conductor

HANDOUT - El airbag se abre en una fracción de segundos para entrar en acción en caso de accidentes viales. Foto: Mercedes Benz AG/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los recall o llamados a servicio, son una práctica que las empresas automotrices utilizan para corregir desperfectos de alguno o varios sistemas de seguridad de los autos que están en circulación. En general no se detectan en los controles de calidad posteriores a la salida de la línea de producción, sino en otros ensayos que la industria continúa haciendo para evaluar la continuidad de la calidad de los vehículos cuando ya han sido vendidos a los usuarios.

Esta vez el llamado llegó desde General Motors Argentina y está dirigido a los usuarios de los modelos Sonic fabricados entre los años 2012 y 2016, Cruze de 2010 a 2016 y Tracker salidos de fábrica entre el 2013 y el 2018. En todos los casos, es para el reemplazo del airbag del conductor.

La comunicación de GM Argentina dice que “esta sustitución es imprescindible y urgente porque, en caso de una colisión, podría ocurrir la rotura del inflador del sistema de la bolsa de aire, localizado en el volante. Esta situación provocaría la dispersión de fragmentos metálicos de la carcasa de este último, causando daños materiales, lesiones físicas graves o incluso fatales al conductor y ocupantes del vehículo”.

La campaña de Chevrolet para sustituir el airbag del conductor en estos modelos se inició en enero 2023 y forma parte de las campañas de sustitución de airbags causado por los defectos encontrados en los productos del proveedor Takata que afectaron a gran parte de la industria automotriz mundial.

El reemplazo de la bolsa de aire no representará ningún costo para los clientes y el tiempo estimado para la ejecución de la tarea en la Red Oficial de Concesionarios es de aproximadamente 30 minutos.

“Este nuevo llamado a sustituir los airbags defectuosos de Takata es un servicio gratuito y muy necesario para evitar poner en riesgo la vida de los conductores y ocupantes del automóvil. Por eso, recordamos a todos los clientes que posean estos modelos de vehículos en el rango de años y número de chasis mencionados, hayan recibido o no una carta de posventa con motivo de este tema, llamen a nuestro call center o visiten nuestra página para reservar un turno de forma inmediata, online y gratuita”, señaló Pedro Arleo, Gerente Senior de Postventa de General Motors Argentina.

Estos llamados a revisión nacieron en países donde las leyes son muy estrictas respecto a lo que aquí llamamos seguridad, pero que en inglés tiene dos aplicaciones complementarias, safety y security, donde una palabra se aplica para la seguridad en general y la otra para la seguridad sobre algún elemento específico. Un recall siempre está relacionado con defectos o correcciones que impactan en la seguridad de los automóviles, y debido a la importancia que revisten, tienen un diferente nombre y formato de comunicación con los consumidores respecto a otra clase de desperfectos que se pueden descubrir en los autos.

General Motors publicó las versiones exactas de Sonic, Cruze y Tracker alcanzadas por este recall

Esos otros servicios se suelen hacer a los automóviles, no son obligatorios porque no afectan la seguridad, y se suelen hacer como parte de los servicios técnicos habituales de mantenimiento bajo distintos nombres como Boletín Técnico, Service Bullet o PMP como sigla de Programación de Mejora de Producto.

El aumento de los llamados a servicio que se están generando en la industria automotriz moderna en general, no significa que los autos sean fabricados con una calidad inferior a la de otros tiempos en los que no se escuchaba tan frecuentemente el término. Lo que representan estos recall es un mayor compromiso y responsabilidad de los fabricantes por el cuidado de la seguridad respecto a la integridad de los vehículos, los ocupantes de los mismos y los terceros involucrados, además de una mejora en los sistemas de control de las fábricas.

Si bien estos recall o llamados a servicio son lanzados como urgentes, no son obligatorios. Los conductores pueden hacer caso omiso al llamado y no llevar sus vehículos a un concesionario oficial, en cuyo caso, el fabricante queda eximido de responsabilidades ante eventuales accidentes o problemas que haya causado la pieza defectuosa que se llama a reemplazar. De todos modos, como la intención de las marcas es cuidar a los clientes y ciudadanos en general, el llamado se suele reiterar en varias oportunidades. También es importante saber que no tiene fecha de vencimiento. Un usuario puede llevar el vehículo a hacer el recall más adelante en el tiempo, salvo aviso en contrario.