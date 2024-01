Nuevo paradigma: estos fueron los tres autos más vendidos del mundo en 2023

Los puntos de venta de Tesla se multiplicaron en todo el mundo desarrollado y lograron vender más autos que los dos modelos insignia de Toyota. REUTERS/Florence Lo

Aunque como fabricante todavía siga siendo Toyota el mayor vendedor de autos del mundo sumando al menos tres modelos distintos de singular popularidad, la verdadera noticia que se ha conocido con los primeros datos elaborados por la reconocida consultora internacional Jato Dynamics, es que en 2023 el modelo más vendido en todo el mundo fue un auto eléctrico y nada menos que el Tesla Model Y.

Te puede interesar: El Tesla que promete revolucionar otra vez a los autos eléctricos ya tiene fecha de lanzamiento: ¿llegará a la Argentina?

La tendencia empezó a registrarse en el último trimestre de 2022, cuando fue el auto con mayores ventas de Europa por sobre todos los modelos térmicos, lo que indicaba un camino que tomaba por sorpresa a la industria automotriz a nivel global y a los fabricantes tradicionales europeos en particular, porque habían sido derrotados por un producto norteamericano en su propio territorio, siendo ellos quienes más impulso le habían dado a la movilidad eléctrica.

Esos mismos resultados arrojó también el ejercicio completo de 2023 en el viejo continente, cuando el SUV de Tesla se impuso a los principales modelos europeos, pero aún faltaba que se computaran países muy influyentes para las cifras mundiales como Norteamérica y Asia. Ahora, con datos recopilados en Estados Unidos y Canadá, China, Oceanía, India y los principales mercados de Latinoamérica más algunos del Sudeste Asiático, principalmente Japón y Corea del Sur, Rusia, Turquía e Israel, se puede saber que el Tesla Model Y vendió el año pasado 1,23 millones de unidades, superando los 1,2 millones que en 2022 había vendido el Toyota Corolla para ser el modelo más vendido del año.

El SUV RAV4 fue el segundo modelo más vendido del mundo en 2023

Los datos que se recopilaron para la publicación de Car Industry Analysis, sólo muestran los tres autos con mayores ventas del año, por lo que sólo se conocen los dos vehículos que comparten el podio con el Tesla Model Y. Esos son el Toyota RAV4, que también superó al Corolla con 1,07 millones de autos vendidos, mientras el sedán que dominó este ranking en los últimos años registró 1,01 millones de unidades. El crecimiento del SUV de Tesla fue del 64% en comparación con las cifras de 2022, aunque según destacan los analistas, este salto no fue tan grande como el que ocurrió entre 2021 y 2022, cuando el Model Y subió un 91%.

Te puede interesar: Alpina, la historia de una marca de majestuosos autos deportivos que debió reinventarse a la fuerza

El contraste entre los dos fabricantes es absoluto y abre una vez más el debate que el mundo del automóvil tiene en este tiempo. Así como el gran fuerte de Tesla es ser el pionero como fabricante masivo de autos 100% eléctricos y sólo construye vehículos a batería; Toyota está en el otro extremo del mercado, con fuerte presencia en todas las regiones del mundo, pero con vehículos de motorizaciones de combustión interna y con electrificación parcial como es la tecnología híbrida, en la que han sido precursores más de 25 años atrás.

El dominador de esta estadística ha bajado del primer al tercer lugar en sólo un año, pasando de 1,2 millones a 1 millón de unidades

Pero el contraste no queda sólo en la tecnología de uno y otro, sino en el enfoque de la movilidad que tienen, ya que Toyota recién en el año 2022 anunció un portafolios de 30 modelos 100% eléctricos entre su propia marca y Lexus para 2030, mientras actualmente sólo ofrece un único modelo eléctrico en algunos mercados con el SUV bZ4X, y está expandiéndose en modelos híbridos enchufables como el nuevo Prius lanzado en 2023.

Te puede interesar: Cómo impacta el paro de la CGT a las fábricas y concesionarias de autos

El Presidente del directorio de Toyota, Akio Toyoda hizo recientes declaraciones para Bloomberg con las que volvió a agitar las aguas de la industria al decir que “con mil millones de personas en el mundo viviendo sin electricidad, limitar sus opciones y su capacidad de viajar fabricando automóviles caros no es la respuesta. Los clientes, y no las regulaciones ni la política, deberían tomar esa decisión. Los motores de combustión seguramente permanecerán”. Según el nieto del fundador de la marca, el parque de autos eléctricos no superará nunca el 30% del mercado automotor mundial.