La encrucijada de las automotrices: aumentar los precios por la inflación o ganar la carrera de los que venden más

El Volkswagen Polo Track First Edition es uno de los modelos que no aumentó a pesar de tener margen hasta el impuesto interno, y es la apuesta por ganar el segmento de acceso de todos los fabricantes

Con la llegada de las listas de precios de noviembre del Grupo Stellantis y de Volkswagen, el escenario de actualizaciones de valores de los productos comercializados por las marcas que tienen fábricas en Argentina, quedó casi completo. Sólo falta Nissan, que al martes por la tarde continuaba sin publicar los nuevos valores.

Te puede interesar: Fuerte suba de los 0km: en noviembre, algunos modelos registraron aumentos de precios por sobre la inflación

Sin embargo, es interesante ver lo que hicieron Fiat, Peugeot, Citroën y Volkswagen, especialmente con los modelos más económicos, ya que ante la progresiva desaparición del Toyota Etios en los próximos meses, el modelo más accesible del mercado que se dejó de fabricar el 31 de agosto y del cual se están vendiendo las últimas unidades que hay en stock, todos parecen decididos a pelear por ofrecer la opción más tentadora en precio y equipamiento.

Fiat fue una de las marcas que menos aumentos aplicó en los precios de noviembre, al menos en el popular Cronos, que subió un 4% en las versiones Drive 1.3 GSE Pack Plus y Stile 1.3 GSE, mientras que el Precision 1.3 GSE no tuvo cambios y mantiene el precio del mes anterior. La explicación está en el tope del impuesto a los autos de lujo, que está en los 10,5 millones de pesos. Sin embargo, a diferencia de otras marcas, incluso del mismo grupo, las cuatro versiones del Cronos tienen distinto precio, muy próximo uno de otro, pero distinto al fin.

El Fiat Cronos llegó con pocos aumentos. Están cerca del límite de impuesto al auto de lujo, pero todavía todas sus versiones tienen diferente precio

El único que aumentó un poco más fue el más barato de la gama, la versión Like 1.3 GSE, que al estar durante septiembre y octubre con el precio congelado por ser el modelo asignado al programa de Precios Justos, pasó de $8.830.500 a $9.351.500, lo que implicó un aumento del 5 por ciento. Ese modelo sigue siendo el más accesible del portafolio del auto que lidera las ventas en Argentina en los últimos tres años. Además, por primera vez a pesar de no tener disponibilidad de modelos, desaparecieron de las listas el Fiat Mobi y el Fiat Argos, que es un Cronos hatchback. Ambos modelos, si bien tenían un precio hipotético más competitivo, hace meses que no llegan a Argentina desde Brasil.

Te puede interesar: Movilidad eléctrica y conducción autónoma: no todo es lo que parece para los autos del futuro

Peugeot tomó una decisión distinta a Fiat en cuanto a precios y mantuvo a toda su gama “topeada” ya desde octubre, con todos los 208 en el mismo precio de $10.097.000, que es virtual y no real, ya que las versiones más equipadas no se consiguen, ni siquiera en plan de ahorro ya que los planes se venden en base a las versiones más básicas de cada modelo.

De todos modos, los aumentos de la marca sí se pueden apreciar en los modelos de Partner furgón y no en la versión para pasajeros, ya que la primera es considerada utilitario y no tributa el impuesto a los autos de lujo. Así, una Partner Patagónica quedó en los mismos $10.297.000 en ambas versiones, diésel y nafta, mientras que la distorsión se produjo en la gama de utilitarios, que por naturaleza debería ser incluso más económica por no tener asientos traseros ni ventanas para los ocupantes de las plazas posteriores, y sin embargo son más caras. La Partner naftera aumentó un 11% y tiene un precio de $11.386.200, mientras que la versión diésel, que había sido colocada en el programa de Precios Justos, tuvo una actualización de precios del 19% y su precio es en noviembre de $11.636.400, la más cara de los cuatro Partner del mercado.

Al tener una versión de pasajeros que paga impuesto interno y una de carga que no lo tributa, Peugeot y Citroën quedaron desfasados con los precios de sus furgones entre sí

En Citroën sucede algo similar que en Peugeot en cuanto a los modelos de Berlingo, que tiene topeadas las versiones de pasajeros llamadas Multispace, y en cambio, al no pagar impuesto interno por ser utilitario, en las versiones furgón sí se pudo aumentar el precio por sobre los 10,5 millones de pesos. La versión naftera del furgón aumentó un 11% mientras que la versión diésel, que tenía el precio congelado desde septiembre, subió un 19%, con el mismo precio que su “prima” de Peugeot.

Te puede interesar: Los autos híbridos se vuelven más competitivos por su precio y su bajo gasto en combustible

En cambio, Volkswagen ha tomado una estrategia diferente en todos sus segmentos. Como ya se sabe desde la semana pasada, el Polo Track First Edition que estuvo en el programa del gobierno, no se actualizó, lo que evidencia una estrategia de la marca alemana por posicionarlo como el modelo más económico por sobre los 8 millones de pesos para cuando el Toyota Etios salga de la oferta actual de 7,9 millones de pesos. El resto de la gama Polo subió entre un 6% y un 8% para poder alcanzar el tope del impuesto interno, quedando así en 10,2 millones de pesos la línea Polo Track y en 10,4 millones la línea Polo MSI y Highland.

Sin embargo, la referencia de aumentos de la marca alemana no es esa, sino muy por el contrario es bastante diversa en los otros segmentos. En SUV aumentaron un 11% la gama T-Cross y las versiones bajas de Taos, pero en las dos de mayor equipamiento, que se fabrican en la Planta de General Pacheco, el salto fue uno de los más grandes en todo el mercado, pasando de $22.695.150 a $27.881.500, lo que representa un aumento del 22,8 por ciento.

En el segmento de las camionetas de una tonelada, Toyota, Volkswagen y Ford aumentaron entre un 13% y un 14% en busca de mantener competitividad

En camionetas, en cambio, el aumento de Volkswagen fue del 13,8%, similar al de los dos competidores directos, Ford Ranger y su 14% y Toyota Hilux y su 12,7 por ciento.

Los últimos meses del año serán decisivos en estos modelos que vienen peleando por quedarse con el título de la camioneta de una tonelada más vendida del mercado, lugar que todavía sostiene Toyota con 25.856 unidades vendidas hasta octubre contra 25.217 de Volkswagen, es decir apenas 639 camionetas de diferencia en diez meses.