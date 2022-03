Cita imperdible para los coleccionistas: se subastará una de las Ferrari más exóticas del mundo

Una lancha roja de altas prestaciones y un diseño elegante y deportivo solo podía ser Ferrari. Se produjeron 40 unidades en 1990, en conjunto con la prestigiosa marca de embarcaciones italiana Riva

La clásica subasta anual de RM Sotheby’s en Fort Lauderdale, que desde hace 19 años se organiza en el Greater Fort Lauderdale/Broward County Convention Center, es la más importante del mundo de los autos de colección en el estado de Florida. Habitualmente, esta gran subasta que se lleva a cabo durante dos días a fines de marzo, tiene un lote de unos 350 autos, entre modelos clásicos, deportivos, preparados, muscle cars y piezas únicas de autos modernos para coleccionistas. Este año se realizará entre el 25 y el 26 de marzo, pero tendrá un vehículo que sale de lo común y que, indudablemente, será una de las atracciones principales.

Para los amantes de Ferrari, este será probablemente el modelo más exótico que puedan comprar. No puede rodar porque no tiene ruedas, tiene hélices. Se trata de una lancha de aspecto deportivo, como no podía ser de otro modo tratándose de una Ferrari. Es la unidad número 28 de una serie de 40 que se construyeron en 1990, en un desarrollo conjunto de la prestigiosa marca de embarcaciones deportivas y de lujo Riva y la propia casa de Maranello.

La idea de Ferrari fue producir una serie limitada de lanchas deportivas a imagen y semejanza de la famosa Testarossa de calle

Durante los años 80, la Ferrari Testarossa fue el auto más emblemático creado por la fábrica de Enzo Ferrari. Sus formas eran la de una cupé, claro, pero con aditamentos muy particulares que hacían inconfundible el modelo frente a los demás de la familia italiana.

La idea de hacer una lacha deportiva que trasladara esa misma imagen al agua, dio forma a la Riva Ferrari 32, ya que tenía las mismas rejillas laterales y traseras, además de un gran alerón de fibra de carbono sobre la cabina de la tripulación, que naturalmente era descubierta, así como lo es un monoposto de Fórmula 1.

Las rejillas laterales y traseras de la Riva Ferrari 32, una clara referencia de diseño con la Ferrari Testarossa de los años 90

La lancha es roja, por supuesto, lo que ya impacta a la distancia, en contraste con los habituales tonos claros relucientes de los yates de lujo, el alerón y los detalles de “Testarossa” son en negro, al igual que los comandos y relojes, en tanto el habitáculo es completamente blanco, tanto en asientos como el piso la cubierta de los motores.

El nombre del modelo Riva Ferrari 32 hace referencia a los 32 pies de largo de la embarcación, que además del puesto de conducción y acompañante, tiene una habitación en los bajos de la proa, con una cama de dos plazas y un pequeño baño. A nivel de confort, en esa zona de descanso de la lancha, hay un sistema de sonido Clarion AM/FM/CD.

Mecánicamente, la Riva Ferrari 32 tiene dos motores Vulcano 400 V-8 de cabezal hemisférico, que conjuntamente permiten alcanzar una potencia nominal de 390 CV conectados a las hélices Rolla a través de transmisiones Borg Warner. Este tren motriz permite que alcance una velocidad de 54 nudos o 100 km/h.

La zona de comando de la Riva Ferrari 32, plagada de controles que verifican constantemente todas las variables de navegación y mecánica de la lancha

El propietario de esta unidad en especial, hizo una parada de mantenimiento en 2015, para restaurarla completamente y dejarla en condiciones de una segunda larga vida. En la subasta de RM Sotheby’s, se espera que el precio de compra de esta especial lancha se aproxime a los 150.000 dólares.

A pesar de esta asociación entre Riva y Ferrari, recién en 2016, el Grupo Ferretti, propietario de la marca Riva desde que dejó de pertenecer a la familia que fundó la empresa en 1842, decidió incorporarse como sponsor de la Scuderia Ferrari de Fórmula 1. En aquel momento, los pilotos eran Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. Luego el equipo cambió de pilotos, y hasta la temporada 2021, Charles Leclerc y Carlos Sainz lucieron el logo de la marca en sus respectivos cascos.

Curiosamente, esos logos no están presentes en el atuendo de los pilotos Ferrari de este año que comienza el 20 de marzo en Bahrein. Al menos, no está la empresa en la lista de sponsors oficiales, ni ha aparecido en la presentación ni en las primeras pruebas en Barcelona.

El camarote de la Riva Ferrari 32, permite que se alojen dos adultos en su cama

En octubre del año pasado, en una entrevista concedida a Forbes, Alberto Galassi, CEO de Riva Yachts, dijo que “cuando hacemos un nuevo producto, tratamos de complacer a nuestros clientes, darles la sensación de que estamos creando algo que el dinero no puede comprar. Y definitivamente hay un vínculo con los clientes de Ferrari, con lo que Ferrari está tratando de dar cuando produce un nuevo modelo para sus clientes. Entonces, cada vez que entregamos un bote, intentamos entregar algo más que un bote. Nos esforzamos por ofrecer una forma de vida y una emoción. Creo que lo mismo se aplica a Ferrari”.

Aunque la asociación parezca haberse pausado, esa frase del número 1 de Riva, explica por qué es tan especial la lancha de 1990.

