Uno de los fundadores de la ONG, el italiano Max Monteforte, dijo no tenerle “miedo” a la pelea judicial que deben encarar contra un gigante como Ferrari. “Soy un atleta, solía levantarme a las 4:30 A.M. para entrenarme, así que tengo una cierta mentalidad. No voy a tener miedo, incluso sabiendo que nos enfrentamos a una de las marcas más importantes del mundo”, desafió el entrenador en diálogo con el diario Financial Times, que ventiló el conflicto.