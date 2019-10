También celebra su aniversario 60 la marca Mini, nacida en Gran Bretaña pero actualmente en la órbita de BMW, que presentó una serie especial para celebrar las seis décadas de un auto histórico. Y no sólo Citroën cumple 100 años, sino que también Bentley los está festejando y con un importante stand portador de modelos de todas las épocas como un homenaje del Club de Automóviles Clásicos de la Argentina. Entre los modelos que están en exposición se destacan un R Type Continental Coupe de 1952, del que sólo se fabricaron 208 unidades; un 4 1/4 Litre Sedanca Coupe by Gurney Nutting de 1937, que fue ganador del “Best of Show” en Autoclásica 2005; y un T1 de 1972, auto que perteneció al tenista argentino Guillermo Vilas.